Educación concede o Selo Biblioteca Escolar Solidaria ao CEIP Seis do Nadal de Vigo, un recoñecemento do seu traballo a prol da igualdade e a inclusión

A Conseller铆a de Educaci贸n, Universidade e Formaci贸n Profesional v茅n de conceder a 10 centros educativos o Selo聽Biblioteca Escolar Solidaria, mentres que outros 10 foron seleccionados en relaci贸n coa iniciativa聽Voluntariado de Lectura-A, tal e como publica聽Portal Educativo.

Ambas acci贸ns -que a Conseller铆a pon en marcha en colaboraci贸n coa Direcci贸n Xeral de Xuventude, Participaci贸n e Voluntariado- est谩n enmarcadas no programa Bibliotecas Escolares Solidarias, no que se incl煤en diferentes iniciativas destinadas a promover o voluntariado cultural en relaci贸n coas bibliotecas e a lectura entre alumnado e familias, as铆 como a reco帽ecer os esforzos das comunidades educativas por conformar bibliotecas inclusivas que axuden a paliar as desigualdades no acceso ao co帽ecemento.

Selo Biblioteca Escolar Solidaria

O Selo聽Biblioteca Escolar Solidaria聽茅 un reco帽ecemento ao traballo das comunidades educativas a prol dunha biblioteca escolar atenta 谩s necesidades de todos os seus integrantes en materia de lectura e de acceso ao co帽ecemento e que propician especificamente valores de xustiza e de solidariedade; que procuran a compensaci贸n de desigualdades con f贸rmulas de aproveitamento dos recursos a trav茅s de medidas espec铆ficas, de car谩cter estrutural e sistem谩tico; e que contan con alumnado voluntario e, tam茅n, con familias colaboradoras da biblioteca, en labores de xesti贸n e dinamizaci贸n.

Cada centro recibir谩 un diploma acreditativo ademais dunha asignaci贸n de 1.500 euros que deber谩 ser destinada a actividades da biblioteca escolar relacionadas coa difusi贸n dos Obxectivos da Axenda 2030 da ONU para o Desenvolvemento Sustentable.

Os 10 centros que acadan o selo son:

Centro Concello Provincia CEIP Pluriling眉e San Marcos Abegondo A Coru帽a CEIP Pluriling眉e Graxal Cambre A Coru帽a IES Universidade Laboral Culleredo A Coru帽a CEIP de San Ram贸n Moeche A Coru帽a EEI San Roque Viveiro Lugo CEIP Pluriling眉e A Pedra Bueu Pontevedra CEIP Pluriling眉e Montemogos Bueu Pontevedra CEIP Pedro Antonio Cervi帽o Campo Lameiro Pontevedra CEIP Pluriling眉e de Chancelas Poio Pontevedra CEIP Seis do Nadal Vigo Pontevedra

Voluntariado de lectura-A

No caso da acci贸n聽Voluntariado de lectura-A, dirixida a alumnado de 5潞 e 6潞 cursos de primaria, o obxectivo 茅 estimular o voluntariado cultural en relaci贸n coa lectura, favorecendo a formaci贸n de actitudes de colaboraci贸n e de solidariedade entre o alumnado, especialmente no 谩mbito cultural. Isto poder谩 artellarse a trav茅s de actividades de colaboraci贸n na biblioteca escolar ou a trav茅s de actividades de lectura compartida organizadas pola biblioteca, dentro ou f贸ra do centro, e nas que poder谩n participar, as铆 mesmo, outros sectores da comunidade educativa. No curso 2019/2020 participaron un total de 106 centros.

Cada centro recibir谩 unha asignaci贸n de 600 euros para o desenvolvemento dun obradoiro especializado que deber谩 versar sobre lectura expresiva, narraci贸n oral, escrita creativa, a radio como medio de comunicaci贸n, a elaboraci贸n de booktrailers, os xogos cooperativos e tradicionais ou a m煤sica e danza tradicionais.

Os 10 centros seleccionados polas s煤as experiencias en relaci贸n con este programa son:

Centro Concello Provincia CEIP Salgado Torres Coru帽a, A A Coru帽a CEIP de San Ram贸n Moeche A Coru帽a CEIP dos Mu铆帽os Mux铆a A Coru帽a CEIP de Foz n潞 1 Foz Lugo CEIP Pluriling眉e de Monforte de Lemos Monforte de Lemos Lugo CEIP Pluriling眉e Curros Enr铆quez Celanova Ourense CPI Antonio Fa铆lde Coles Ourense CEIP do Foxo Estrada, A Pontevedra CEP Altamira Salceda de Caselas Pontevedra CEP Pedro Caselles Beltr谩n Tomi帽o Pontevedra