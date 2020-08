En menos de 10 minutos esgotáronse as entradas para o autocine deste venres

En menos de 10 minutos esgotáronse as 110 prazas dispoñibles para asistir á proxección de “Joker” este venres en autocine no aparcamento municipal na traseira da Área Panorámica. Coma aconteceu xa tamén coa primeira proxección de autocine de “Grease” as entradas esgotáronse rapidamente. Precisamente o autocine é unha das novidades da programación cultural do verán “Volvemos á rúa” en Tui este ano.

Este mediodía abriuse a reserva de entradas para os catro espectáculos previstos esta semana a través da plataforma enterticket.es. Debido á pandemia da covid 19 hai establecido un protocolo con aforo limitado en cada evento, polo que é preciso realizar previamente a reserva de forma gratuíta e facilitar os datos de contacto.

Si quedan entradas dispoñibles para os outros tres espectáculos previstos.

O mércores ás 21 h na praza de San Fernando ofrecerá un concerto a sección de metal da Banda de Música Popular de Tui. Neste caso poderán asistir 120 persoas. Este é o terceiro dos concertos que banda tudense ofrece este verán na programación organizada polo Concello de Tui.

Xa o xoves, tamén ás 21 h, no Paseo da Corredoira actuará a compañía Ghazafelhos con “Acuario”. Este espectáculo está baseado no libro homónimo de poemas de María Canosa. O seu obxectivo é que a xente miúda da casa se achegue á poesía en lingua galega á vez que aprende os nomes dos peixes e descobre a riqueza biolóxica (e gastronómica) do noso litoral. Todo dun xeito ameno e divertido con vistosos monicreques, e co humor e dinamismo dos actores Pepablo Patiño, Marisa Canosa e Montse Piñón.

Mentres o domingo ás 22 h á música chega á rúa Compostela co concerto “Son Galego, son Cubano”  que ofrecerá Roi Casal.  Este evento chega a Tui ao abeiro do programa Musigal da Deputación de Pontevedra.

O Instituto Cubano da Música propuxo a Roi Casal un gran espectáculo entre Cuba e Galicia, tras recibir o artista galego o Premio Internacional Cubadisco 2014 na illa caribeña. Roi Casal traballou conxuntamente co escritor Neira Vilas, na concepción e elaboración deste proxecto internacional. No disco, gravado na Habana en Marzo de 2016, participaron os algúns dos mellores músicos cubanos como Pablo Milanés, Laritza Bacallao, Miguel Núñez, Osmani Sánchez, Jorge Jorge Leliebre, César López… e da parte galega, figuras destacadas como Nando Casal (Milladoiro) ou Carlos Calviño.  Este domingo chega a Tui dentro da programación Volvemos á Rúa. A capacidade está limitada a 290 persoas sentadas.

Amais dentro de Música na Rúa haberá pasarrúas a cargo da Banda de Gaitas San Xoán de Paramos o sábado ás 21 h e do Grupo O Mosteiro de Pexegueiro o domingo ás 21 h.