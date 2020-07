España mellorou significativamente o seu índice de descarbonización en 2019, segundo o Barómetro de Transición Energética

O √≠ndice de descarbonizaci√≥n en Espa√Īa no ano 2019 mellorou significativamente respecto ¬†de 2018, grazas a unha combinaci√≥n de factores marcada pola reduci√≥n das emisi√≥ns de gases de efecto invernadoiro, a continuidade na tendencia √° baixa no custo das reservas para integrar fontes renovables e o descenso, tanto do gasto, como do prezo da enerx√≠a. Os datos do¬†Bar√≥metro de Transici√≥n Energ√©tica¬†do centro de investigaci√≥n Economics for Energy, dirixido polo ¬†catedr√°tico da UVigo, Xavier Labandeira e polo docente da Escuela T√©cnica Superior de Ingenier√≠a (Comillas ICAI) Pedro Linares, reflicten as√≠ unha tendencia xa presente na era pre-covid que, sinalan, conv√©n consolidar cara ao futuro, o que implica evitar recuperar os indicadores que previsiblemente favoreceron a transici√≥n: reduci√≥n de emisi√≥ns e diminuci√≥n dos prezos e o gasto enerx√©tico industrial, durante la etapa do confinamento.

Hoxe, na presentaci√≥n destes datos, os directores de Economics for Energy destacaron que detr√°s desta evoluci√≥n positiva durante o ano 2019 est√°n la reduci√≥n dr√°stica no uso de carb√≥n para xeraci√≥n el√©ctrica ‚Äďdebida aos baixos prezos do gas natural‚Äď e √° diminuci√≥n da ¬†demanda de enerx√≠a. A reduci√≥n das emisi√≥ns de gases de efecto invernadoiro acadou segundo Eurostat, o 7% respecto a 2018 (un 6,2% segundo a √ļltima actualizaci√≥n do Goberno espa√Īol), acelerando as√≠ o t√≠mido descenso que se rexistrara nese ano. Mentres que 2018 remataba cun 15,4% de incremento sobre as de 1990, o ano pasado a cifra se contivo ata o 10%. En relaci√≥n a 2005, a diminuci√≥n pasou do 24% de 2018 ao 28% en 2019. Non obstante, m√°s al√≥ das cifras a importancia desta evoluci√≥n radica en que, por primeira vez, a mellora derivada da reduci√≥n do uso de carb√≥n non se debe unicamente a factores non controlables como a intensidade da actividade econ√≥mica ou a climatolox√≠a, sen√≥n ao aumento dos prezos no sistema europeo do comercio de emisi√≥ns e, en especial, ao dr√°stico descenso nos prezos do gas natural. Os directores de Economics for Energy lamentaron, a√≠nda as√≠, que as pol√≠ticas p√ļblicas das administraci√≥ns espa√Īolas non estivesen tam√©n detr√°s desta evoluci√≥n positiva, o que contribuir√≠a a consolidala de xeito m√°is estable.

No referido √°s emisi√≥ns por PIB, en 2019 estas se reduciron nun 10% en relaci√≥n ao ano anterior, o que sup√≥n unha tendencia m√°is positiva √° observada no conxunto da Uni√≥n Europea nun contexto no que o PIB espa√Īol aumentara.

Redución dos prezos, o gasto e a demanda

Ademais da evolución dos indicadores de descarbonización, o Barómetro de Transición Energética analiza a asequibilidade e a seguridade da enerxía, atendendo así aos tres eixos de referencia para a política enerxética europea.

En canto √° asequibilidade, tanto los prezos como el gasto tam√©n se reduciran xa na etapa pre-covid, segundo os datos de 2019. O descenso dos prezos foi com√ļn ao petr√≥leo e ao gas para el sector dom√©stico, mentres que o da electricidade incrementouse lixeiramente ¬†para a industria e, en menor medida, para os consumidores particulares. En canto ao gasto enerx√©tico relativo, este red√ļcese a pesar do incremento do PIB e faino a√≠nda en maior medida que os prezos, grazas √° contenci√≥n da demanda. En concreto, a reduci√≥n do consumo concentrouse no carb√≥n, cunha diminuci√≥n significativa respecto de 2018, menntres que no caso dos produtos petrol√≠feros e o gas a demanda mant√≠vose estable.

Segundo os los directores de Economics for Energy, c√≥mpre analizar esa reduci√≥n da demanda para descubrir se est√° asociada a unha maior eficiencia enerx√©tica ou se se debe √° reduci√≥n da actividade industrial, opci√≥n esta √ļltima menos desexable e que coincidir√≠a coa diminuci√≥n do 6,3% da demanda de enerx√≠a el√©ctrica por parte das empresas, segundo estimaci√≥ns de Red El√©ctrica de Espa√Īa. En relaci√≥n a Europa, a evoluci√≥n dos prezos enerx√©ticos en Espa√Īa presenta un comportamento similar, o que non ocorre co gasto, que √© maior en Espa√Īa a pesar de contar con condici√≥ns climatol√≥xicas m√°is favorables que a media europea, o que se explica por unha maior intensidade enerx√©tica da econom√≠a espa√Īola. En opini√≥n de Labandeira e Linares, este √© un sinal claro sobre o importante potencial do aforro enerx√©tico como instrumento para a descarbonizaci√≥n.

Mellora na xestión de renovables

Por lo que se refire √° seguridade da enerx√≠a, a evoluci√≥n durante 2019 ¬†foi positiva, tanto en t√©rminos econ√≥micos, como de subministro. A seguridade de las importaci√≥ns mellora tras o empeoramento rexistrado en 2018, ata o punto de situarse moi por debaixo do ¬†nivel de 2010. Ademais, aumenta a distancia en termos positivos sobre o ¬†conxunto da UE, sobre o que Espa√Īa xa levaba vantaxe .No relativo √° volatilidade dos prezos internacionais dos combustibles f√≥siles, tam√©n se observa un regreso √° senda de mellora iniciada en 2015 e interrompida en 2018.

En canto √° seguridade do subministro, durante 2019 continuou a ¬†evoluci√≥n positiva tanto no descenso da cantidade como do custo das reservas el√©ctricas, indicador este √ļltimo que consolida un descenso superior ao 60% desde 2010. Dado que esta evoluci√≥n se deu nun contexto de reduci√≥n da demanda de electricidade, conv√©rtese nun dos elementos m√°is positivos da transici√≥n enerx√©tica en Espa√Īa, cunha capacidade en aumento para xestionar as fontes renovables de maneira eficiente, ao que se suma unha reduci√≥n do custe que sup√≥n proporcionar este servizo.