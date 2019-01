Este venres continúa o cinema de inverno na Guarda con “O Gran Showman”

Connect on Linked in

O Centro Cultural da Guarda acolle este venres ás 21:00h unha nova sesión do cinema de inverno coa proxección da película “O gran showman”, apta para todos os públicos.

“O gran showman” é unha película dirixida por Michael Gracey y protagonizada por Hugh Jackman que está baseada na historia real do fundador do circo Ringling Brothers and Barnum & Bailey Circus, Gañou O Globo de Ouro á Mellor canción por This is me e recibiu nominacións a Mellor actor de comedia ou musical e a Mellor película de comedia ou musical, así como a nominación a Mellor canción nos Oscar.

Esta proxección forma parte dos diferentes ciclos de cinema que se organizan ao longo do ano dende a Concellería de Cultura, unha actividade de balde ata completar o aforo, para a que non é preciso retirar entradas con anterioridade.