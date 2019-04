FACUA publica a súa ‘Memoria 2018’ co seu balance de actuacións e as súas contas anuais

Consultas e reclamacións

En total, os consumidores expuxeron 45.744 consultas e 13.175 reclamacións en FACUA. Os sectores que provocaron máis denuncias foron a sanidade -como consecuencia das irregularidades e o peche das clínicas odontolóxicas iDental-, co 27,4%; as compañías de telecomunicacións, co 19,4%; e a banca e os servizos financeiros, co 16,1%. Seguíronlles as compañías de electricidade e gas, co 5,9%, e o sector do transporte -fundamentalmente o aéreo-, co 5,8%.