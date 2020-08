Gatiños da Rúa Vigo lanza un S.O.S.

A asociación viguesa Gatiños da Rúa Vigo vén facer publico un SOS, Gatiños da Rúa é unha asociación, sen ánimo de lucro, creada para controlar as colonias de gatos/as en liberdade na cidade de Vigo, dita asociación non ten nin un refuxio nin local.

Todas as persoas que conforman esta asociación son todas voluntarias/os e súa misión e compromiso é crear colonias controladas, alimentar, esterilizar e coidar da súa saúde o máximo posible.

Esta asociación púxose en contacto co noso diario para darnos a coñecer e facer publica unha situación que no dia de hoxe é moi preocupante. Son moitísimos os avisos que recibiron durante este ano por camadas de bebés de gatos, de gatos moi mal feridos que a horas fose do horario laboral veterinario, perdéronse o seu rastro, sendo recolleitos polo Concello.

As dúbidas do programa CES (captura, esterilizacións e solta) tamén son tratables desde Medio Ambiente. Para a xente que non dispón de medios para o traslado á súa esterilización. E con todo estades ao pé do canón querendo esterilizar dan as grazas desde a asociación.

Grazas á Madroa por manter o programa CES a pesar de de a ausencia de recursos no traslado, din desde a asociación.

A asociciación Gatiños na Rua de Vigo recorreron ao concello de Vigo para facerlles chegar a súa necesidade dun veterinario concertado, onde poder asistir a estes animais feridos e mesmo agonizantes en tempo real e necesario. Que o cal, na maioría das veces; non coincide con horario laboral, nin o servizo municipal aberto.

A única resposta obtida é a do nomeamento do servizo municipal da Madroa. “Onde se supón atenden ao momento esas urxencias, pero como son retidos, de ningunha maneira chégase a saber polo estado de evolución, para poder ser de voltos á súa colonia” manifestan desde a asociación.

Desde Gatiños na rúa de Vigo manifestan que poderán seguir contando coa súa axuda incondicional, pero desde aquí, desde noticiasvigo.es fan un chamamento para que facerlle participe ao Concello de cada necesidade e urxencia deses animais.

Piden e rogan á cidadanía

Piden e rogan á cidadanía que polos gatos e gatas fagan o uso desde o cartafol cidadán a modo de queixa/suxerencia fáganlle chegar os casos que verán nas fotografías, tamén piden que vos poñades en contacto con cada caso que requira axuda veterinaria e veterinario concertado onde poder atender as urxencias no momento.

Existindo tamén, o número de contacto 986810100 de Medio ambiente. A asociación xa se puxeron en contacto en numerosas ocasións, desde a asociación ven que é importante manter ao Concello informado das necesidades cidadás e dos gatos da rúa.

Esperan a ver se entre toda a cidadá poden conseguir que os animais se consideren seres vivos que necesitan asistencia saudable e urxente, como calquera vida.

Piden un veterinario 24h xa que é urxente na cidade de Vigo.

Galería fotográfica da situación dos gatos/ as en Vigo