Gonzalo Caballero valora que Alcoa “empece a rectificar a súa postura” para posibilitar a entrada dun inversor na planta en San Cibrao: “Agardamos que o posicionamento sexa veraz e sen dobreces” O líder do PSdeG considera unha “boa noticia” para Galicia o anuncio da multinacional, que abre as portas a negociar a entrada do inversor que buscou o goberno de España, pero sinala que non hai que confiarse