Greenpeace hace desaparecer la playa de Rodas, en las Cíes

Activistas de Greenpeace han acudido el viernes a la Playa de Rodas de las Islas C√≠es¬†para poner en evidencia la¬†situaci√≥n que nos espera en las costas gallegas si no se act√ļa contundentemente ante la emergencia clim√°tica y para pedir a la ciudadan√≠a que vote en consecuencia. Un voluntario de la organizaci√≥n ecologista ha sujetado una¬†fotograf√≠a modificada¬†en la que se puede ver la devastadora subida del nivel del mar que se alcanzar√° en el¬†Parque Nacional mar√≠timo-terrestre de las Islas Atl√°nticas de Galicia¬†si no seguimos las recomendaciones de la comunidad cient√≠fica para enfrentar el cambio clim√°tico. La playa une actualmente dos de las islas C√≠es, la de Monteagudo y Faro, pero la posible subida del nivel del mar provocar√≠a su separaci√≥n.¬†Detr√°s de la imagen simulada, la maravillosa realidad actual¬†de una playa paradis√≠aca que a√ļn puede salvarse.¬†Y en el cartel, un mensaje clave: ‚ÄúEmergencia clim√°tica: Tu voto decide‚ÄĚ.

Greenpeace ha querido de esta manera llamar la atenci√≥n de los millones de gallegos y gallegas llamados ma√Īana a las urnas, para¬†recordarles que las decisiones pol√≠ticas son en gran medida las que pueden cambiar patrones¬†o tomar caminos adecuados para dar soluciones a los problemas medioambientales y para pedirles¬†que voten teniendo esto en cuenta.

El¬†aumento del nivel del mar para 2100 podr√≠a ser de casi un metro si el calentamiento global supera los 3 ¬įC, que es lo que ocurrir√° con los insuficientes compromisos adquiridos actualmente por los estados, seg√ļn el¬†informe de oc√©anos¬†del¬†Panel Intergubernamental sobre el Cambio Clim√°tico (IPCC) del pasado septiembre.¬†El documento¬†recoge datos alarmantes tambi√©n en cuanto al aumento de la acidez del mar, la liberaci√≥n de gases de efecto invernadero que causa el deshielo del permafrost y el aumento de las olas de calor marinas.

En este sentido,¬†ante la imagen que muestra la transformaci√≥n que sufrir√°n las Islas C√≠es, Manoel Santos, coordinador de Greenpeace en Galicia, ha afirmado: ‚ÄúEste es el futuro que nos espera si no tomamos en serio las advertencias de la ciencia y no actuamos de forma urgente y contundente ante el cambio clim√°tico.¬†La pr√≥xima Xunta de Galicia tendr√° una responsabilidad muy grande, por eso pedimos a la gente que piense en el medio ambiente a la hora de votar‚ÄĚ. ‚ÄúAnte la crisis ecol√≥gica en la que estamos inmersos el silencio no es una opci√≥n.‚ÄĚ, ha a√Īadido Santos.

Greenpeace presentó el pasado 23 de junio el documento Propuestas de Greenpeace para las elecciones al Parlamento de Galicia. (De la crisis ecológica a la COVID-19. Urge una transformación del sistema), en el que se plantean una serie de medidas para poner en marcha una transformación del sistema en clave verde y social. La organización ha enviado este documento a las fuerzas políticas y se ha reunido con gran parte de ellas para presentarlo y debatirlo.

Greenpeace demanda que esta legislatura se establezca la hoja de ruta para lograr una reducción de al menos el 55% de las emisiones de CO2 para 2030 respecto a 1990 y el cero neto para 2040 y se apruebe una Ley Gallega de Cambio Climático ambiciosa en términos de reducción de emisiones y transición justa.

¬ŅSabes que pasar√≠a con la playa de Rodas si no actuamos frente al cambio clim√°tico? Pues que seg√ļn las previsiones del IPCC perder√≠amos uno de s√≠mbolos de las islas C√≠es y del Parque Nacional de las Islas Atl√°nticas de Galicia. Hoy reflexiona. Ma√Īana tu voto decide. #Re_inventa pic.twitter.com/pREZZHMLv3 — Greenpeace Galicia (@greenpeace_gal) July 11, 2020