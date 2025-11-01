Importancia de una buena investigación de mercados para tomar buenas decisiones empresariales

Tener una buena investigación de mercados es crucial para que se puedan tomar decisiones empresariales de forma adecuada. Para ello, existen empresas de investigación de mercados las cuales se encargarán de brindarte la información sobre tu mercado, competidores, productos, marketing y tus clientes.

De esta forma, no solo se pueden reducir los riesgos, sino que podrás tener un mejor posicionamiento de marca en el lugar preciso donde tus productos serán más eficaces. Hoy vamos a conocer todo respecto a este tema, así que te invitamos a que sigas leyendo.

Tipos de investigación de mercados

Podemos encontrarnos con diferentes tipos de investigación de mercados dependiendo de las necesidades de tu empresa, las cuales son:

Cuantitativa: recopila datos usando encuestas y cuestionarios, y esta te dará datos en números o porcentajes. Permite identificar los mejores mercados y entender los perfiles de los clientes, siendo vital si estás lanzando un nuevo producto.

Cualitativa: está basada en hechos y cifras, especialmente los que están enfocados en los factores que afectan las decisiones de compra.

También puede ser recomendable realizar una investigación documental con las encuestas e informes comerciales existentes. Esta información te puede aportar datos sobre el tamaño del mercado, las tendencias de ventas, los perfiles de clientes y la actividad de tus competidores.

¿Por qué es importante una investigación de mercado?

Las investigaciones de mercado te permiten conoce a tus clientes, y existen diferentes motivos por lo que serán de gran importancia para tu empresa:

Identificar tendencias y patrones: podrás conocer las tendencias claves para anticipar la forma en la que el mercado puede cambiar. De esta forma, se pueden desarrollar nuevos productos y elegir un mercado objetivo.

Identificar a tu público: podrás determinar fácilmente las actitudes de tus clientes y enfocar tus campañas de marketing hacia estas. Además, puedes apoyarte en los incentivos promocionales para atraer más clientes.

Toma de decisiones basadas en datos: con una investigación de mercados podrás asegurarte de planificar tu estrategia incluso si eres una empresa establecida. Así, tus decisiones no dependerán únicamente de la intuición, sino que podrás tomar decisiones informadas.

Evalúa la competencia: podrás analizar a tus competidores, identificar sus puntos fuertes y débiles. Con estos datos, podrás distinguirte en el mercado lanzando productos o servicios enfocados en los clientes.

Creación del mercado: podrás crear un mercado para productos o servicios que respondan directamente a las demandas de los consumidores o a la evolución de las mismas.

Una herramienta clave para cualquier empresa

En la actualidad, las tecnologías evolucionan rápidamente y la investigación de mercado te puede ayudar a desarrollar estrategias de crecimiento y nuevos productos. Por lo tanto, se debe dar a este tipo de técnicas la importancia que tiene y que te permitirá desarrollar estrategias óptimas para cada caso.

Con los resultados de la investigación tendrás información precisa, que podrás utilizar para potenciar tu marca en términos de rentabilidad y posicionamiento. Así, podrás asegurarte de conseguir más clientes potenciales y que te tu empresa pueda estar preparada para responder a las necesidades de cada tipo de cliente que se encuentra en el mercado.