Iníciase o prazo de inscrición para as promocións Ferrería 8 e Cruz Verde 8

O Instituto Galego de Vivenda e Solo(IGVS) publica hoxe senllas resolucións nas que se anuncia o inicio do proceso de adxudicación das dúas últimas vivendas promovidas polo Consorcio Casco Vello de Vigo, situadas nos números 8 das rúa Ferrería (expedienteP09-VC-0001/17) e Cruz Verde (expediente P09-VC-0002/17).

Segundo recóllese nas disposicións oficiais os interesados en optar á adquisición destas Vivendas de Promoción Autonómica dispoñen dun prazo de quince días hábiles, a contar desde a última publicación do anuncio de inicio, para anotarse nas listas que rexerán estes procesos de adxudicación; para iso é necesario que os interesados estean inscritos no Rexistro Único de Demandantes de Vivendas e que formalicen o impreso de solicitude de inclusión no concurso, cuxo modelo se adxunta na publicación.

As dúas promocións cuxo proceso de adxudicación iníciase agora supoñerán a posta a disposición de dúas novas vivendas unifamiliares na zona alta do Casco Vello de Vigo, ambas as duas dotadas con varias habitacións, de acordo coa tipoloxía máis demandada polos veciños que optan a instalarse nesta zona da cidade. As actuacións que o CCVV, organismo integrado nun 90 por cento pola Xunta de Galicia e nun 10 por cento polo Concello de Vigo, leva a cabo desde a sua creación contribuíron á progresiva recuperación de poboación e calidade de vida nesta zona da cidade, outrora una das máis degradadas.

Datos

A promoción Ferrería 8, con un prezo de 205.000 €, más IVE, é a sétima acometida polo CCVV nesta vía. Ten unha superficie útil de 115,92 metros cadrados, distribuídos en tres plantas de acuedo ao proxecto dirixido polo estudo dos arquitectos Ramón Viéitez Rodríguez e Alberto Cebral Loureda. Recupera un edificio de tres plantas, con fachada ás rúas Ferrería e Baixada a Herba. A distribución contempla a localización na planta semisótano dun estudo, así como dun aseo e un lavadoiro-tendal e algún dous equipamentos técnicos da vivenda. A planta baixa, na que se sitúa ou acceso, acollerá a cociña, ou salón e un segundo aseo; finalmente, a planta primeira estará dotada de dous dormitorios(un de 16 m2 e outro de 11) e un baño. Desde uns dous dormitorios accederase ao balcón dá fachada á rúa Baixada a Herba, un.s dous elementos para conservar de acordo co Plan Especial de Protección e Reforma Interior (PEPRI) Casco Vello.

Pola súa banda Cruz Verde 8, con un prezo de 200.000 €, más IVE, é a segunda intervención realizada polo CCVV nesta rúa, aínda que se acaba de aprobar o proxecto para o inicio das obras dunha terceira no número 12. A vivenda unifamiliar que se adxudicará proximamente ten unha superficie útil de 119,65 metros cadrados, tamén distribuídos en tres plantas. Contará con tres dormitorios e dous baños, así como un despacho e un pequeno almacén na primeira planta. Así mesmo existe un pequeno patio posterior que facilitará a entrada de luz e cara a onde se orientan os elementos de servizo do edificio. O deseño corresponde ao arquitecto Emilio Estévez Fernández.