La CEP solicita que se reconozca la gran labor de los policías nacionales y policías locales que en la madrugada de este viernes detuvieron en Vigo al autor de una tentativa de homicidio y localizaron el arma utilizada

Agentes de la Policía Nacional, Brigada de Seguridad Ciudadana, y agentes de la Policía Local de Vigo, detuvieron en sobre las dos de la madrugada de este viernes a un hombre que acababa de acuchillar a otro en el Barrio de Coia, concretamente en el parque de A Bouza.

Al lugar acudieron dos coches patrulla de la Policía Nacional que fueron comisionados por la Sala del 091, donde había un hombre sangrando abundantemente. Los agentes asistieron a la víctima, un hombre de mediana edad que sangraba abundantemente por el costado izquierdo y que mientras esperaba a la ambulancia para su traslado al hospital con pronóstico grave relató los hechos a los agentes.

Éste les manifestó que se encontraba con su pareja en el parque, hallándose allí también un hombre al que no conocían, y con el que entablaron una conversación que se convirtió en discusión. Todo apunta a que la discusión derivó en pelea, y que el desconocido, tras abandonar momentáneamente el lugar, regresó con otras tres personas y juntos agredieron a la pareja, asestando finalmente el cabecilla una puñalada a la víctima y abandonando los cuatro agresores el lugar.

Gracias a la minuciosa descripción del autor aportada por la víctima y su pareja, agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local realizaron una búsqueda por la zona y localizaron a escasos metros del parque a una persona que presentaba heridas y coincidía plenamente con las características descritas, hallando cerca de él, tras sus pasos y sobre el césped, un cuchillo con restos de sangre, con el que presumiblemente habría herido a la víctima, por lo que procedieron a su detenciónpor un delito de tentativa de homicidio, trasladándolo a dependencias policiales y pasando a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia en la mañana de hoy.

Desde la Confederación Española de Policía -CEP-, sindicato policial de referencia en la provincia de Pontevedra, remarcaron que esta es una muestra más de lo que sucede todos los días en la ciudad de Vigo y Redondela, “pese a ser insuficientes en número y no estar lo suficientemente reconocidos los policías nacionales de Vigo demuestran ser unos grandes profesionales los 365 días del año, y su labor no sólo debe ser reconocida públicamente, si no que también Administrativamente, con felicitaciones o su ingreso en la Orden al Mérito Policial, estos reconocimientos son escasos e injustos, ya que no se les concede la Medalla de la Orden al Mérito Policial a todos los agentes que hicieron méritos para ello, e Interior no hace nada para remediarlo y cambiar una norma totalmente injusta y discriminatoria”.

Denuncian nuevamente desde la CEP que la provincia de Pontevedra necesita 200 agentes más de la Policía Nacional que cubra las necesidades actuales de las comisarías, sobre todo de las pequeñas, como es el caso de Vilagarcía y Marín, así como una nueva unidad UPR en la ciudad de Pontevedra para dar servicio al norte de la provincia y que desahogue a la UPR de Vigo, una unidad policial muy castigada por los numerosos servicios y viajes que tiene que afrontar actualmente.