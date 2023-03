La CEP y Espazo Común Pontevedra reman juntos para mejorar la situación de la Policía Nacional en la ciudad

En el día de hoy la Confederación Española de Policía –CEP, y Espazo Común Pontevedra, mantuvieron una reunión de trabajo con la finalidad de tratar la situación real de la Policía Nacional en la ciudad de Pontevedra.

Carlos Rodríguez y Agustín Vigo, secretarios provincial y regional del sindicato policial, trasladaron a los máximos responsables de Espazo Común, María Rey, Marga Soliño y Carlos Dieguez la crítica situación que atraviesa la Policía Nacional en la ciudad.

“Y es que la criminalidad en la ciudad no para de crecer y desde la jefatura policial y máximos responsables políticos no se pone remedio cuando la solución es fácil”, remarca Carlos Rodríguez, “hace falta una comisaría nueva en la ciudad adaptada a las necesidades del siglo XXI y no poner parches a unas “instalaciones policiales de paleolítico´´, que es lo que hay ahora en la ciudad, eso unido a más policías en la calle y en los grupos especializados de investigación, así como una Unidad de Prevención y Reacción –UPR, en la ciudad que dé una respuesta ágil a todos los problemas de orden público de Pontevedra, Marín y Vilagarcía solucionarían de facto los problemas de seguridad que atravesamos”, indica Agustín Vigo, Secretario Regional de Galicia del sindicato CEP.

María Rey, candidata de Espazo Común a la alcaldía de Pontevedra, junto con su equipo de trabajo, ha recogido y visto con sus propios ojos las enormes carencias policiales de la ciudad, prometiendo el máximo compromiso de su partido para intentar cambiar y revertir desde el consistorio la situación actual.

Y es que tanto María Rey como Carlos Rodríguez llevan trabajando desde hace una década para conseguir para Pontevedra una Unidad de Prevención y Reacción –UPR- de la Policía Nacional como tienen Orense, Santiago, Coruña o Vigo, y poder así, luchar con las mismas armas que tienen otras ciudades contra la delincuencia que acecha la ciudad de Pontevedra.