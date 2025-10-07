La decisiva actuación de un policía nacional de Ribeira salva de morir atragantada a una peregrina en un restaurante de Padrón

La Confederación Española de Policía, sindicato de la Policía Nacional de referencia en Galicia, solicita que se condecore con el Ingreso en la Orden al Mérito Policial al agente de la Policía Nacional de Ribeira que el 14 de septiembre salvó de morir ahogada a una mujer que estaba sufriendo un atragantamiento.

“Diego no lo dudó”, remarcan y añaden que “su valor y experiencia profesional ante situaciones críticas fueron fundamentales para resolver una compleja situación donde de no haber habido actuado con la decisión y celeridad con la que lo hizo una señora podría haber fallecido, un hecho que debe ser reconocido públicamente con su ingreso en la Orden al Mérito Policial”.

Y es que este experimentado agente de la Policía Nacional destinado en la comisaría de Ribeira, se encontraba el 14 de septiembre con su familia comiendo en el Restaurante Asador Don Gaucho de Padrón cuando escuchó como en la mesa de al lado varias personas pedían auxilio al estar produciéndose un episodio de asfixia por atragantamiento de una comensal.

La víctima del atragantamiento, una peregrina que estaba comiendo en el local, presentaba signos claros de asfixia, como los labios muestran una coloración azul y estaba perdiendo la conciencia, por lo que el agente no dudó y reaccionó rápidamente aplicándole la maniobra de Heimlich, y tras varios intentos la víctima expulsó el alimento que le obstruía sus vías respiratorias, volviendo en sí poco a poco.

Desde la Confederación Española de Policía ponen en gran valor la actuación y formación en primeros auxilios de este experimentado agente, sin cuya decisiva actuación no se pudiera haber evitado un fatal desenlace, remarcando una vez más, que “con actuaciones como la del agente Diego salvando una vida fuera de servicio, se demuestra que la vocación es fundamental en la labor policial, un hecho que debe ser reconocido y premiado desde la Administración”.