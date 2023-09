La estrategia para la eliminación de la hepatitis C en Galicia realiza 63.000 pruebas desde enero y detecta 83 casos de infección activa

La Estratexia para la eliminación de la hepatitis C como problema de Saúde Pública de la Xunta de Galicia, realizó un total de 63.000 pruebas y permitió detectar 83 casos de infección activa en nuestra comunidad. Así lo precisó la directora xeral de Saúde Pública, Carmen Durán, en su comparecencia esta mañana en la Comisión 5ª de Sanidade, Política Social e Emprego; en la que hizo balance de sus primeros nueve meses de implantación.

Según apuntó la directora xeral, una de las principales medidas que recoge la estrategia es la implantación de cribajes poblacionales oportunistas y la oferta de pruebas de detección precoz de la Hepatitis C. Así, desde el comienzo del presente año, la Consellería de Sanidade está ofreciendo la realización de pruebas de detección precoz de este virus a todas las personas entre los 40 y 69 años, de manera progresiva durante tres años, aprovechando la oportunidad que se presenta cuando se le requiere en un centro sanitario una prueba analítica por otro motivo.

En este sentido, en 2023 la población diana comprende a las personas de 50-59 años, estando previsto la extensión del cribado en el año 2024 a las personas de 60-69 años, y en el año 2025 a las de 40-49 años.

El objetivo general de esta estrategia, abundó Durán, es impulsar y coordinar las acciones necesarias para eliminar a la hepatitis C como problema de salud pública en nuestra comunidad. Para esto, la Consellería de Sanidade desarrolla acciones que inciden en la prevención, la detección, la vigilancia epidemiológica, el tratamiento o la formación e investigación sobre esta enfermedad.

Su implantación garantizadora que las personas con resultado positivo en hepatitis C cuenten con un tratamiento en un máximo de 21 días, se automatize/automatice la petición de pruebas y la notificación electrónica de los resultados, además de incluir la realización sistemática de la prueba a las mujeres embarazadas durante el primer trimestre de gestación.

Esta iniciativa pionera, fruto de la colaboración entre la Dirección Xeral de Saúde Pública y el Sergas, hace que Galicia sea un modelo a seguir para otras regiones del mundo, sirviendo de ejemplo e inspiración para el resto de comunidades españolas y europeas, tal y como afirma la Alianza para la eliminación de las hepatitis víricas en España. Además, el programa iniciado por el departamento sanitario de la Xunta posibilitará adelantar en cuatro años los objetivos propuestos por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Nuevas líneas de trabajo y actuaciones de mejora

La Dirección Xeral de Saúde Pública continúa trabajando en diferentes líneas de mejora, para optimizar tanto el diagnóstico como la identificación de nuevos casos de Hepatitis C.

Entre otras, mediante el empleo de la Inteligencia artificial y el Big Data, la Consellería de Sanidade está desarrollando algoritmos que cuentan con un triple objetivo. Por una parte, detectar personas con infección activa previamente confirmada pero que no están siendo tratadas; encontrar casos positivos en los que no se determinó su carga viral y por lo tanto no se puede confirmar o descartar una infección activa y; por último, detectar personas que fueron tratadas con regímenes de tratamiento basados en Interferón y en los que no se tiene documentada la curación.

Gracias a información que aportan esta nuevas tecnologías, el conjunto de áreas sanitarias contarán con un listado de personas candidatas a ser contactadas para el estudio de su situación clínica y propuesta de tratamiento, se procediera. Así, el uso de datos permitirá mejorar la vigilancia epidemiológica de esta enfermedad, avanzar en la búsqueda activa de nuevos casos y establecer patrones y perfiles que contribuyan su detección precoz, o la necesidad de llevar a cabo cribados poblacionales específicos.

Otros de los ejes principales en los que está incidiendo el departamento sanitario de la Xunta es reforzar la detección de esta enfermedad en colectivos de riesgo. Así, está avanzando en protocolos que garanticen la realización de pruebas y el tratamiento de la población de los centros penitenciarios gallegos; además de continuar prestando especial atención a las personas que consumen drogas, con la continuidad del programa de intercambio de jeringas o la distribución de preservativos.

En el cierre de su intervención, Carmen Durán destacó la importancia que posee concienciar a la ciudadanía y a los profesionales sobre esta infección, subrayando las acciones formativas que desarrolla la Escola Galega de Saúde Pública.