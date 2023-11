La Xunta alaba los trabajos gráficos de 11 centros educativos gallegos por mostrar su compromiso con un futuro libre de violencia contra las mujeres

La secretaria xeral de Igualdade, Sandra Vázquez, presidió hoy en la Cidade da Cultura el acto de entrega de los premios de creación gráfica y audiovisual del concurso convocado por la Xunta con motivo del 25-N, Día internacional contra la violencia de género. Allí destacó el talento, la creatividad y el coraje del estudiantado galardonado -de un total de 11 centros educativos-, señalando que con sus trabajos ejercen de agentes de cambio, mostrando su compromiso por un futuro libre de violencia contra las mujeres.

En concreto, escolares de A Coruña, Padrón, Lugo, Navia de Suarna y Salceda de Caselas resultaron primeros en las diferentes categorías, en las que también fueron reconocidas piezas gráficas y audiovisuales de centros de Pontevedra, Nigrán, Chapela, Cospeito y Alfoz.

Así, en el certamen fue ganador en la 1ª categoría de imagen gráfica -para 5º y 6º de Educación Primaria y 1º y 2º de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y Educación Especial- una alumna de 1º de la ESO del colegio Montesol, de Salceda de Caselas, por su trabajo Deixa aflorar a túa cara máis brava. Plántate! Mientras, el segundo premio recayó en otra chica -en este caso- de 2ª de la ESO del IES Luis Seoane, de Pontevedra, por la propuesta Non teñas medo de ser quen es.



En la modalidad audiovisual de esta misma categoría, el jurado valoró como mejor trabajo Que to teu espello sempre che devolva o teu sorriso, de un grupo de 2º de la ESO del IES Camilo José Cela, de Padrón. El segundo premio fue para Que non che digan que non podes, de 5º y 6º de Primaria del CEIP de Laredo, en Chapela.

En la 2ª categoría -dirigida a 3º y 4º de ESO y 1º y 2º de Bachillerato, FP básica y de ciclos de grado medio y superior- el primer puesto en la modalidad de imagen gráfica fue para una alumna de 1º de Bachillerato del IES Ánxel Fole, en Lugo, por su trabajo Cóntao.. Todo cambiará. Se concedieron también un segundo premio, a un equipo de 4º de la ESO del CPI Virxe do Monte, de la localidad lucense de Cospeito, por el trabajo Non toda a violencia é visible, pero en toda hai que actuar; y un accésit al cartel de una chica de 4º de la ESO del IES Escuelas Proval, del ayuntamiento pontevedrés de Nigrán, con el título A realidade ten dúas caras, non che deixes enganar polas apariencias.

En la modalidad audiovisual de estos cursos, los reconocimientos fueron para dos propuestas. El primero para NON eres a súa cousa, de una alumna de 4º de la ESO del CPI plurilingüe del municipio lucense de Navia de Suarna. La plata fue para Sumemos contra a violencia de xénero, montaje realizado por un grupo de 3º de la ESO del IES Alfoz-Valadouro, del ayuntamiento lucense de Alfoz.

Por último, en la 3ª categoría -dirigida a alumnado de las Enseñanzas especiales de artes plásticas y diseño- el primer puesto en la modalidad de imagen gráfica fue para un grupo de 2º curso de Diseño Gráfico de la Escuela de Arte Superior de Diseño Pablo Picasso de A Coruña, titulado Abre os ollos ojos.

El jurado estuvo integrado por representantes de la Secretaría Xeral de Igualdade, de la Consellería de Cultura, Educación, FP y Universidades y de la Comisión Asesora de Publicidad no Sexista. Reconoció la calidad técnica y creativa de las propuestas de la presente convocatoria y tuvo en cuenta en su valoración a transmisión de un mensaje claro de rechazo frente a la violencia de género.

Con esta iniciativa, la Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade pone en valor la reflexión sobre la violencia de género realizada en el ámbito escolar con el foco puesto en la prevención, en la detección precoz, en la intervención y en el reconocimiento de las nuevas violencias.

Enlace a los trabajos premiados: https://n9.cl/h7u3c