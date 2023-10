Los centros educativos pueden hasta el 8 de noviembre presentar sus trabajos al certamen de imágenes y piezas audiovisuales por el 25-N, Día contra la violencia de género

La Xunta de Galicia convoca una edición más al alumnado gallego de centros de enseñanza para participar en el concurso de imágenes gráficas y piezas audiovisuales sobre lo 25 de noviembre, Día internacional contra la violencia de género. Las bases del certamen, con el que se pretende enviar un mensaje rotundo del no a la violencia de género y contribuir a que se haga una reflexión al respeto, pueden consultarse en los siguientes enlaces: http://descargas-xuntarquivos.xunta.es/1054c135-07c1-4593-af43-9ed6a8d3ffd11697701140647 o https://www.edu.xunta.gal/portal/node/41266 .

El concurso está abierto a los estudiantes de la enseñanza de centros gallegos que imparten Educación Primaria, Secundaria, Educación Especial, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Artes Plásticas y Diseño. Todos ellos pueden presentar sus trabajos hasta el próximo 8 de noviembre, a las 15.00 horas.

Los diseños pueden presentarse de manera individual o en equipos constituidos por un docente y un máximo de 8 personas, procurándose la representación equilibrada de alumnos o alumnas. Se priorizará que la elaboración de las imágenes gráficas y piezas audiovisuales formen parte de un trabajo global, que integre la sensibilización y la valoración crítica de la respuesta colectiva ante la violencia de género.

La organización establece tres categorías de participación. La primera es la representada por el alumnado de 5º y 6º de Educación Primaria, 1º y 2º de ESO y de Educación Especial. La segunda recibirá los trabajos que presenten estudiantes de 3º y 4º de ESO, de 1º y 2º de Bachillerato, y de FP básica, de grado medio y de ciclos de grado superior. Se reserva a 3º categoría a los jóvenes que cursan Enseñanzas Especiales de Artes Plásticas y Diseño.

La Xunta admitirá trabajos que consistan en el diseño de una imagen gráfica o piezas audiovisuales. En el primer caso, deberá presentarse un trabajo eminentemente gráfico, cartel, cómic, ilustración, dibujo, etc. En la modalidad audiovisual, se admitirán cortos, videoclips, performances, flashmob, danza, videopoemas, textos recitados…

Cada centro solo podrá presentar un trabajo en cada una de las categorías y modalidad de participación que deberá incluir la frase 25 de noviembre. Día Internacional contra la violencia de género así como un lema en gallego relacionado con la temática.

La Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade ha convenido a los centros a realizar sus propuestas que incluyan mensajes claros y rotundos que permitan hacer una reflexión sobre la violencia de género. A través de las mismas, deberá ponerse el foco en la prevención, en la detección precoz y en la intervención contra esta lacra. El objetivo no es otro que el de contribuir a amplificar el no a la violencia de género, haciéndolo llegar a todas partes.

El jurado, que estará configurado por representantes de la Secretaría General de la Igualdad, de la Consellería de Cultura, Educación, FP y Universidades y de la Comisión Asesora de Publicidad no Sexista tendrá en cuenta en su valoración la transmisión de un mensaje claro de rechazo frente a la violencia de género y la adecuación de esta a los objetivos que se promueven de prevención, detección precoz e intervención frente a la lacra. También atenderán a la calidad técnica, originalidad y creatividad de las iniciativas y mismo a la participación activa del alumnado.

La Xunta concederá dos premios por cada categoría y modalidad. Consistirán en un cheque regalo para invertir en el comercio local para cada una de las personas integrantes del equipo ganador valorado en 100€ y 50€ respectivamente para el primero y el segundo puestos, así como un lote de libros para el centro representado.

Los trabajos que resulten ganadores podrán ser utilizados por la Xunta de Galicia en la conmemoración del 25-N, o en cualquier otra acción de sensibilización contra esta*lacra.