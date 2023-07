La Xunta destaca el papel de la Festa do Percebe do Roncudo de Corme en la puesta en valor de un producto y de un oficio emblemáticos de la Galicia marinera

El conselleiro do Mar, Alfonso Villares, asistió hoy a la XXXI Festa do Percebe do Roncudo de Corme, una celebración que sirve para poner en valor un producto y un oficio emblemáticos de la Galicia marinera. El titular de Mar, que estuvo acompañado por el delegado territorial de la Xunta en A Coruña, Gonzalo Trenor, pudo degustar este crustáceo, uno de los más demandados y cotizados del litoral de la comunidad y fruto del duro trabajo de las percebeiras y percebeiros que arriesgan su vida para extraerlo. Además, en este caso se trata de un producto especialmente exclusivo pues la actividad extractiva en la zona del Roncudo únicamente se abre dos veces al año, para la celebración de esta festividad y durante la Navidad.

Esta cita gastronómica está organizada por el Ayuntamiento de Ponteceso con la colaboración de la cofradía de pescadores de Corme y las percebeiras y percebeiros de la zona. En la actualidad cuenta con el título de Fiesta de Interés Turístico de Galicia y aspira a convertirse también en Fiesta de Interés Turístico Nacional. En esta línea, el conselleiro do Mar deseó que tras esta XXXI edición vengan muchas más pues se trata de una de las celebraciones gastronómicas más reconocidas del verano gallego y que lleva aparejadas importantes actividades culturales y divulgativas vinculadas con el percebe. Además, cada año que pasa se adapta a las nuevas tendencias apostando por la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente con distintas medidas para reducir la basura generada por los asistentes.