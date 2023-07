La Xunta pone en valor la colaboración público-privada para impulsar la industria forestal-madera de Galicia

El conselleiro do Medio Rural, José González, presidió hoy la clausura de la asamblea general del Clúster de la madera y el diseño de Galicia. En su intervención en este acto, González apeló a la colaboración público-privada para trabajar a favor del sector maderero y, por extensión, por la industria forestal-madera en su conjunto. Así, evidenció la potencialidad del recurso endógeno que representa la madera para nuestra comunidad y la potencialidad “compartida” de impulsarla decisivamente como tal.

En esta línea, el conselleiro destacó el hecho de que en Galicia se concentran más de la mitad de las talas de toda España. Por eso, calificó como fundamental la dicha cooperación entre lo público y lo privado y el intercambio de opiniones para avanzar en la puesta en valor de las especies forestales de crecimiento en nuestra comunidad -nuestras especies autóctonas- y en la promoción de la construcción en madera a través de este recurso local. Una colaboración que insertó en el Pacto Verde y en la consecución de sus objetivos en el marco de la Unión Europea. Asimismo, José González destacó la importancia y la necesidad de fomentar cadenas de valor que no solo no emitan CO 2 sino que mismo generen saldos positivos a lo largo de todo el ciclo de vida de los productos y añadió que, en este contexto, Galicia cuenta con una clara ventaja, la madera. En particular, el conselleiro destacó -además del volumen de talas en nuestra comunidad, que representan el 53,7 % del conjunto de España- que Galicia bate récords en facturación, con una previsión de conseguir los 2.800 millones de euros en el 2022.

Caja de ahorros del rural

En este sentido, José González señaló también que la madera técnica puede llegar a triplicar el valor de otros productos de la industria forestal, con el correspondiente incremento del reparto de rentas a los habitantes del rural gallego. Recordó, por eso, que el monte puede considerarse como “la caja de ahorros” de nuestro rural y, por extensión, también de Galicia. En este contexto, el conselleiro puso de relieve que ya son 164 las empresas y particulares beneficiados por la línea de ayudas de la Xunta convocada en el pasado mes de octubre y destinada preferentemente al impulso de proyectos y obras que empleen productos de madera como elementos estructurales, dotada con un total de casi 2,5 millones de euros.

Además, José González trasladó que a esta convocatoria se unen otras líneas destacadas de ayuda, como la dirigida a las inversiones en tecnologías forestales, procesamiento, movilización y comercialización de productos, dotada con 9 millones de euros, una convocatoria que -destacó- por primera vez estableció cinco líneas de acción concretas para asegurar su desarrollo. Añadió que en esta orden se incorporó una línea específica para aserraderos que contenía la posibilidad de dotarse de equipaciones para la clasificación estructural de madera o para la creación de nuevas líneas de valor, como la producción de viga laminada.

Al tiempo, el conselleiro afirmó que, de la misma forma, las ayudas a la valoración y a la segunda transformación de la industria forestal madera y del contract, dotadas con 2,6 millones de euros, establecieron líneas específicas, y de nuevo una de ellas dirigida al impulso de la fabricación de mobiliario y al diseño y fabricación de elementos para la construcción. El objetivo en este caso -señaló- es seguir consolidando el segmento del contract en Galicia como puntero a nivel internacional.

Palanca para la promoción privada

En relación con el uso de la madera en este ámbito, el titular de Medio Rural indicó que el ámbito público actúa como “palanca para motivar la promoción privada” y puso como ejemplos la colaboración entre su departamento y el Sergas o la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural para impulsar la utilización de este producto en la construcción de los nuevos centros sanitarios-asistenciales o en los procesos de rehabilitación. Con respecto a esto último, puso en valor los recientes trabajos de restauración en la Catedral de Santiago, centrados en la reparación del patrimonio estructural en madera existente en el templo compostelano. A mayores, el conselleiro recordó que Medio Rural está trabajando también para ejecutar íntegramente en madera las nuevas bases de unidades operativas -conocidas como BUO- del dispositivo de extinción de incendios forestales de Galicia.

En adición, José González se refirió a la Agenda de impulso de la industria forestal-madera, integrada bajo el paraguas del Plan Forestal de Galicia 2021-2040 “Hacia la neutralidad carbónica”. Esta agenda -dijo- se consolida como una hoja de ruta diseñada conjuntamente con los principales agentes para potenciar el sector e impulsar la bioeconomía como motor de la competitividad, favoreciendo la lucha contra el cambio climático, fomentando la planificación preventiva y la gestión forestal sostenible y activa del territorio gallego. Algo que, añadió el conselleiro, toma impulso gracias a los primeros resultados del Inventario Forestal Continuo de Galicia. Una herramienta que, según explicó, proporciona mapas precisos sobre la disponibilidad real y potencial del recurso y que, por lo tanto, facilita la toma de las mejores decisiones para el futuro de nuestro bosque y, por lo tanto, también de nuestro sector.

En parecidos términos, González trasladó que la Xunta está trabajando también en la puesta en marcha de un Plan estratégico de la industria forestal-madera, una demanda del propio sector que permitirá alinear el Plan Forestal con las necesidades de la industria, conectando recurso y producto, remarcó.

En esta misma línea va también, según comentó el conselleiro, la plataforma web surgida de un proceso de cooperación entre el Clúster y la Consellería, destinada a dar respuesta a todos aquellos prescriptores que tengan dudas en el uso de productos de madera en construcción y que contará, además, con el asesoramiento y soporte de los expertos del CIS-Madera. Por medio de este portal -avanzó el conselleiro- se difundirán todas las actividades formativas sobre la materia que las diferentes entidades están lanzando. Mencionó en concreto los acuerdos de colaboración con el Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia o con la Plataforma de madeira estructural de la Universidad de Santiago de Compostela (Pemade).