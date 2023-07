Las ayudas de la Xunta para actividad deportiva en 2023 dotadas con 2 M€ consiguen el número máximo de clubes con 1.317 entidades beneficiarias

El Diario Oficial de Galicia publicó el pasado viernes la resolución de entidades beneficiarias, entidades desestimadas y entidades inadmitidas de la concesión de subvenciones a clubes deportivos, sociedades anónimas deportivas, secciones deportivas y núcleos de entrenamiento especializado de Galicia, para el desarrollo de actividades deportivas para el año 2023.

La concesión de estas subvenciones cuenta con un importe máximo de 2 millones de euros para dos líneas de actuación. Por una parte, el desarrollo de actividades deportivas, que tendrá un presupuesto de 1,85 millones de euros y, por la otra, los núcleos de entrenamiento deportivo especializado (NADE) desarrollados la raíz del nuevo decreto de alto nivel del año 2020 y que tendrá un presupuesto de 150.000 euros.

En total, 1.527 entidades presentaron la solicitud para optar a la línea de financiación de actividades deportivas, consiguiendo el número más alto de solicitudes inscritas. De estas, el 87% (1.317) resultaron beneficiarias, consiguiendo también una cifra récord de ayudas concedidas. 180 solicitudes fueron denegadas por no conseguir la puntuación mínima y otras 30 resultaron excluidas por no completar la documentación o no cumplir requisitos. Las entidades beneficiarias disponen de un mes de plazo para presentar la solicitud de abono de la ayuda concedida y demás documentación justificativa.

En el caso de los Núcleos de Entrenamiento Deportivo Especializado (NADE), en esta ocasión fueron concedidas las ayudas de 30.000 euros a cinco Nades: Club Kayak Tudense, Club BKC Kickboxing Coruña, Club Deportivo Natural Sport Videlgi, Club Halterofilia Coruña y Real Club Deportivo de La Coruña S.A.D.

Hace falta recordar que la inversión pública autonómica entre 2020 y 2023 en actividad y en equipación deportiva supera los 61,9 millones de euros, siendo los destinatarios de las ayudas los clubes y las federaciones deportivas de la Comunidad Autónoma. En este 2023, la Secretaría General para el Deporte cuenta con un presupuesto inicial de 44.071.363 euros, un presupuesto que se incrementa un 36% con respecto a 2022 (32.489.463 euros) y supone el mayor presupuesto de la historia del deporte gallego.