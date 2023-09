Lo que debes conocer sobre las asociaciones cannábicas

En la última década ha surgido cada vez más asociaciones cannábicas, que son clubes de fumadores de marihuana. Uno de los más populares es el weed club Barcelona, y estos centros son para los socios que consumen dicha sustancia y comparten su cultivo.

Esto se hace en la base de que el consumo de una sustancia como la Marihuana no puede estar penado legalmente. En un club de cannabis se realiza el consumo de forma privada, y no en espacios públicos o abiertos que es donde debe estar penado el consumo.

¿Son legales las asociaciones de cannabis?

Las asociaciones de cannabis se constituyen bajo el amparo legal, gracias a las regulaciones de las asociaciones. Estos clubes argumentan un consumo conjunto o compartido entre personas adultas y que son consumidoras regulares de la sustancia.

El autoconsumo no es punible penalmente, y tampoco si se consume en compañía de otras personas, siempre que se haga en espacios cerrados lejos del público en general. De esta forma, las personas pueden defender sus intereses, y crear una comunidad que se dedica a cultivar cannabis para el autoconsumo en compañía.

¿Las actividades de estas asociaciones favorece el tráfico ilegal de drogas?

Se debe tener en cuenta que una asociacion de cannabis debe tener sus cultivos exclusivamente para los miembros de la asociación. En caso de que los fundadores y colaboradores se dediquen a la distribución de la sustancia fuera de las instalaciones tendrán que responder por un delito contra la salud pública.

Sin embargo, si el consumo se realiza en el interior de las instalaciones, y no sale de las mismas, no se tendrá ningún inconveniente. Además, estos clubes están muy de moda en la actualidad, pero los miembros que no cumplan con los estatutos podrán ser penados y se puede considerar una organización o grupo criminal.

¿En qué casos no se considera ilegal el consumo de cannabis?

Fuera del consumo ilegal normalmente se considera como legal el consumo con finalidades terapéuticas. Sin embargo, el consumo conjunto o compartido en el contexto asociativo puede ser defendido como el que se realiza en estos clubes.

A estos clubes siempre van personas mayores de edad, quienes tienen una adicción o dependencia y se realiza únicamente en lugares cerrados fuera del alcance del público. Además, estas son instituciones sin ánimo de lucro por lo que no es punible penalmente el funcionamiento de este tipo de asociaciones.

Para que esto funcione adecuadamente, lo ideal es que los clubes adopten medidas para proteger sus interiores y sus asociados. Es importante que tenga control de acceso de socios, identificación, informes sanitarios, así como controles de dosis, en caso de que sea necesario responder ante la justicia.

Las asociaciones no pueden controlar lo que hagan los socios fuera de las instalaciones del club, pero sí tienes se deben controlar las actividades en el interior. El cultivo o compra de marihuana o hachís para repartirla o entregarla a terceras personas que estén incorporadas en un club pueden ser punibles por conductas fuera de la legalidad.