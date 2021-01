Máis de un millar de profesionais da área sanitaria de Vigo vacinarse hoxe fronte a COVID-19

A Xunta de Galicia iniciou hoxe a vacinación fronte ao Covid 19 ao persoal que traballa en primeira liña no ámbito sanitario; isto é, o que ten un maior risco de exposición por levar a cabo actividades de atención directa de pacientes Covid así como por presentar maior probabilidade de ter contacto cunha persoa con infección polo virus. Nesta primeira fase, ata o próximo luns, vanse vacinar a un total de 4.000 traballadores da Área Sanitaria de Vigo.

Hoxe xa están citados 1.291 traballadores de todas as categorías profesionais, sanitarios e non sanitarios, dos que 721 traballan no ámbito hospitalario e 570 en Atención primaria. En concreto, estase vacinando aos servizos de Atención Primaria de Ponteareas (que inclúe ao persoal dos centros de saúde de Ponteareas, Mondariz, As Neves, e Salvaterra); A Cañiza (Cañiza, Crecente e Arbo); centro de saúde de Coia; R/Cuba (Cuba e Taboada Leal); Nicolás Peña (Nicolás Peña e Pintor Colmeiro), Rosalía de Castro-Beiramar; e Sárdoma (Sárdoma, Bembrive e Matamá).

No ámbito hospitalario o persoal dos servizos de primeira liña que estase vacinando é o que traballa nas Unidades de Críticos como UCI e Reanimación; Urxencias; Hospitalización a Domicilio; Hospital de Día; Oncoloxía, Hematoloxía, así como persoal de distintos gabinetes de técnicas e Unidades de Hospitalización .

Para isto a dirección de Área Sanitaria conformou 13 equipos de enfermaría, compostos por dous profesionais cada un deles, destinados á vacinación. Seis deses equipos achegaranse aos servizos de Atención Primaria e outros sete están emprazados no hospital Álvaro Cunqueiro .