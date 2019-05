Ningún Desaloxo sen Realoxo!

Connect on Linked in

Ante a irresponsabilidade municipal na xestión do desaloxo do barrio do Cura e tendo en conta as situacións que se están a producir queremos propoñer, acompañadas pola RSP Vigo e Distopía unha protesta cidadá este xoves día 2, ás 11:30 da mañá diante do antigo Asilo, que noutrora foi o choupano máis grande de Vigo, para esixir realoxo inmediato destas veciñas do Casco Vello expulsadas da contorna (asilo, Rúa Llorente, Santa Marta..)

Camiñaremos ao rematar até o Olivo como símbolo da cidade para describir o modelo da que queremos ter. Igualmente dirixirémonos por escrito á concelleira de políticas de Benestar e tamén ao alcalde para trasladar a nosa postura sobre a xestión deste conflicto.

Animamos a todas a asistir a mostrar o voso rexeitamento urxente a esta grave falta de responsabilidade social e política.