O Ateneo Atlántico presentará o libro “Máis que ver. Cen historias do deseño na Galiza”

ste, ásno Salon de Actos da escola de deseño Aula_D , profesional con máis de corenta anos de exercicio, falará, a traves de diversas historias contidas no seu último libro “ Máis que ver “, do deseño gráfico como reflexo da cultura dun país.

Nestas “cen historias do deseño na Galiza” se fai unha xenealoxía das nosas imaxes iconográficas, un percorrido polo deseño propio da vida galega: dende a cruz de Santiago, pasando pola bandeira e o escudo de Galicia, ata as tipografía decorativas de Sargadelos ou o tríscele que serviu de logo a Zeltia. Esto dará pé para que en conversa co crítico de Arte Carlos Bernárdez, coñezamos mellor os nosos códigos propios da comunicación visual.

Entrada libre ata completar aforo.