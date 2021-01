O BNG afea a “inoperancia” da Xunta á hora de atallar as deficiencias do Conservatorio

O BNG instará á Xunta a abordar a reforma e adecuación do edificio Conservatorio Superior de Música de Vigo para a eliminación das humidades e filtracións que presenta mediante unha iniciativa trasladada ao Parlamento de Galicia. Nunha rolda de prensa celebrada en Vigo tras unha reunión cos alumnos, a deputada autonómica do Bloque Alexandra Fernández resaltou a situación “absolutamente lamentable” da infraestrutura e criticou a “inoperancia” da Xunta, que só respondeu con “parches” a pesar de que os estudantes denuncian o seu estado desde “hai anos”.

Neste sentido, lembrou que a que fose delegada da Xunta en Vigo, Corina Porro, visitou hai un ano o edificio para coñecer as súas condicións e, con todo, lamentou que “a situación siga sendo a mesma”. Tamén advertiu de que as partidas incluídas nos orzamentos autonómicos de 2021 para o conservatorio “seguen sendo insuficientes”, polo que concluíu que “non hai un compromiso real coa reforma” das instalacións.

En concreto, Alexandra Fernández detallou que o edificio presenta un problema de filtracións que “causa que os estudantes teñan que convivir con cubos para soportar pingueiras”, así como que “afecta os equipos informáticos”. Precisamente, sinalou que as humidades representan a “escusa” utilizada “para non investir en novos instrumentos e material informático” que poida ser danado por estas.

Ademais, afirmou que as instalacións carecen dun sistema de calefacción adecuada, polo que “os alumnos padecen sistematicamente frío”, así como dunha insonorización adecuada nas aulas. Tamén reprobou o “atraso evidente” dos sistemas tecnolóxicos que require a educación musical, polo que urxiu a súa actualización.

“FALTA DE VONTADE POLÍTICA”

Adicionalmente, a deputada do BNG criticou a “falta de vontade política” mostrada polo Goberno galego ao xustificar que o sistema informático “non está adaptado” para emitir o suplemento europeo da titulación cursada no conservatorio superior a pesar de que os estudantes “teñen dereito” ao mesmo.

Así mesmo, o portavoz municipal do BNG, Xabier P. Igrexas, recalcou que resulta “fundamental” que o goberno municipal “atenda as reivindicacións do alumnado en aspectos como a accesibilidade”, polo que demandou unha reforma da rúa Manuel Olivié e a mellora do acceso a través do transporte colectivo. Tamén solicitou que se aplique aos estudantes do conservatorio a mesma tarifa reducida que aos universitarios no autobús urbano.