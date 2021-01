O Bng considera que o ataque sufrido por Caballero é unha “falta de respecto” cara ao que non pense como el

O portavoz do BNG de Vigo, Xabier P. Igrexas, saíu esta tarde ao paso das descualificacións vertidas polo alcalde da cidade, Abel Caballoro, contra o deputado nacionalista Néstor Prego, motivo polo que lamentou o «desprezo» e as «descualificacións» do rexedor a aqueles que non están de acordo con el.

Na súa comparecencia matinal ante os medios, Caballero referiuse a Prego como parte de «a UPG, sector secesionista, sector marxista- leninista do Bloque que quere separar Galicia de España».

Xabier P. Igrexas, vén de facer pública, no seus perfís nas redes sociais, unha breve reacción que reproducimos a continuación:

«O talante autoritario de Caballero desprezando e descualificando a quen non concorda con el (a veciñanza de Elduayen, as organizacións ecoloxistas da cidade e todas as demais forzas políticas do Pleno) non é novo mais resulta inaceptábel. Causa mágoa ver este nivel de degradación.

O grave non é que sistemáticamente falte o respeito a quen discrepa das súas obsesións. O dramático é que con actuacións ridículas e lamentábeis como a da rolda de prensa desta mañá, falta o respeito á propia alcaldía e á cidade.

Estou certo de que moitas persoas que o votaron non están de acordo con ese comportamento antidemocrático e intolerante. Nin con que confunda a súa lexítima maioría absoluta cunha ditadura romana na que pode facer a desfacer sen escoitar a ninguén.

O BNG de Vigo non imos entrar nese xogo enlamado que empobrece e embrutece a política municipal. Seguiremos empurrando en positivo o novo impulso que precisa Vigo, acompañando cada crítica dunha alternativa e cada denuncia dunha proposta.»