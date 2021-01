Tras a petición de parar o túnel de Porta do Sol a polo BNG Caballero ve detrás “dous señoritos do BNG” veciños da zona

O alcalde de Vigo, Abel Caballero, arremeteu este xoves contra o deputado do BNG no Congreso, Néstor Rego, pola iniciativa que presentou na Cámara baixa para pedir a paralización das obras para construír un túnel baixo pórtaa do Sol, e acusouno de “defender a dous señoritos militantes do BNG” que viven na zona, e que non queren esa obra.

Nunha rolda de prensa, o rexedor olívico criticou a iniciativa do parlamentario nacionalista, do que lembrou que “é deputado pola Coruña” e “non ten nin idea do que fala”. Segundo engadiu, este político “da UPG, do sector marxista leninista, que son secesionistas e queren separar Galicia de España”, está “descualificado para todo”. “Este é o maior ridículo que vin facer a un deputado”, proclamou Abel Caballero.

O alcalde afirmou que Rego propón paralizar a construción do túnel en Porta do Sol porque “defende a dous señoritos militantes do BNG” que viven na zona, e que se opoñen a esa actuación “para non ter as molestias das obras”.

En cambio, eses veciños pretenden “condenar” ao resto de vigueses a dar unha volta cando usan o transporte público porque, se o tráfico non pode pasar por Porta do Sol, “terán que estar 15 minutos máis no bus”. O certo é que os usuarios do transporte público e o resto de condutores hai dez meses que teñen que dar esa volta, porque a Porta do Sol está cortada polas obras.

Ademais, Caballero rexeitou o argumento do BNG de que se ‘acoitelaría’ o centro da cidade con esa infraestrutura subterránea, porque xa existe alí un aparcadoiro (pechado desde setembro de 2015) desde “hai 47 anos”.

PEAXES DA AP-9

Por outra banda, e preguntado acerca da subida das peaxes na AP-9, o alcalde afirmou que non está “a seguir ese tema”, aínda que engadiu: “Escoitei dicir que vai haber rebaixas moi importantes a partir do segundo semestre”.

“Eu o que lle pido á autoestrada é que acondicione toda a súa entrada a esta cidade. Esíxolle que acondicione a entrada, tena sucia, pintada, desatendida (…) e ten que estar en mellores condicións”, aseverou.