O ciclo Café con Sal duplicará este ano as charlas realizadas no 2018

O Centro de Investigación Mariña da Universidade de Vigo estreará o vindeiro martes 22 de xaneiro a novena edición do ciclo de conferencias Café con Sal, unha actividade que arrancou en 2011 na Estación das Ciencias Mariñas, Ecimat, para dar a oportunidade ao persoal investigador que traballa no ámbito mariño de compartir coñecementos, xerar debates, novas ideas e fomentar posibles colaboracións entre distintos grupos, tanto da propia Universidade como alleos a ela. Con 16 charlas programadas, o dobre das celebradas en 2018, “a principal novidade desta edición é a participación dos investigadores/as internacionais que este ano visitarán o campus”, explica a bióloga e técnica da Ecimat Alba Fernández, coordinadora do ciclo, que recalca tamén o feito de que, ao o igual ca en anos anteriores, os relatorios serán todos en inglés e poderán seguirse en directo ou en diferido a través de UVigoTV.

A diversidade, tanto temática como de poñentes, é un dos eixes centrais da nova programación. “Cando lle botas unha ollada á listaxe de charlas podes comprobar que se van tratar todo tipo de temas da man de relatores con perfís moi distintos, desde persoal que está a facer a tese de doutoramento ou outro tipo de traballos de investigación ata investigadores senior, tanto do propio CIM como doutras universidades e centros de investigación galegos e estranxeiros”, recalca Hernández. Neste sentido, a coordinadora do ciclo insiste en que seguen fieis aos obxectivos iniciais co que naceu esta actividade: ter un espazo no que estar xuntos e coñecer as principais liñas de investigación nas que están a traballar os diferentes grupos vinculados ao CIM e facilitarlle ás investigadoras e investigadores máis novos, que están a iniciar a súa carreira investigadora, un espazo no que poder practicar a arte de presentar traballos en foros e reunións científicas. “Cada ano tentamos ter a maior diversidade de temas posible e dar voz a representantes de máis grupos de investigación”, salienta Hernández, ao que engade que, por exemplo, “este ano participarán por primeira vez os equipos de Ecoloxía Animal e o de Xeoloxía Mariña e Ambiental”.

As conferencias trasládanse este ano aos martes

Outra das principais novidades desta edición é o cambio de día na celebración das conferencias. Se ata agora as charlas se celebraban en xoves, a partir deste ano os relatorios serán o primeiro e terceiro martes de cada mes (salvo excepcións), para evitar así que coincidan en día cos ciclos de conferencias que acostuman celebrarse na Facultade de Ciencias do Mar. “A idea é complementar ambas actividades nun programa de divulgación conxunto de carácter anual”, explican dende o CIM, ao que engaden que o que si se manteñen son os horarios e o lugar de celebración: de 11.00 a 11.40 horas no salón de actos da Ecimat.

A inauguración contará con dous relatorios

Aínda que o habitual é o formato dunha conferencia por xornada, para a inauguración, o vindeiro martes, están previstas dúas charlas: Where do your data fit in the European marine data landscape?, impartida por Belén Martín, doutora en Oceanografía pola Universidade de Vigo e xestora de proxectos do Centro Tecnolóxico do Mar (Cetmar), e Ascidians under Ocean Warming and Acidification, impartida por Tiago Repolho, investigador de posdoutoramento do Centro de Ciências do Mar e do Ambiente (MARE), da Universidade de Lisboa, “que é precisamente un dos investigadores internacionais que vai participar este ano no ciclo”.

Cambio climático, biodiversidade e ecoloxía, xestión costeira, especies invasoras, ecotoxicoloxía, oceanografía física, xestión pesqueira… son algún dos temas que se van tratar ao longo de todo o 2019. As charlas do mes de febreiro estarán protagonizadas por dous investigadores da Universidade de Vigo: María Fernández, do Grupo de Recursos Enerxéticos e recoñecida como unha das mellores divulgadoras do certame Somos científicos 2018, e Antonio Villanueva, responsable da Área de Internacionalización do Centro de Investigación Mariña da Universidade de Vigo.