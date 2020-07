O ciclo de conferencias Café con Sal regresa tras o parón pola pandemia

A declaraci√≥n do estado de alarma no mes de maio paralizou practicamente toda a actividade universitaria. Entre os moitos eventos que quedaron en suspenso estaba o ciclo de conferencias Caf√© con Sal, a proposta pioneira de divulgaci√≥n cient√≠fica posta en marcha pola Estaci√≥n de Ciencias Mari√Īas de Toralla hai xusto dez anos. Agora, tras estes meses de par√≥n pola pandemia da covid-19, a d√©cima edici√≥n do ciclo ret√≥mase para completar a s√ļa programaci√≥n ata finais de ano de xeito telem√°tico.

A primeira cita, que estaba prevista para hoxe¬†martes 21 de xullo, tivo que suspenderse no √ļltimo momento por problemas t√©cnicos pero poderase visualizar en pr√≥ximas datas¬†na web do¬†CIM_UVigo¬†e no respositorio de¬†UVigoTV.¬†O relatorio c√©ntrase na¬†xesti√≥n de recursos pesqueiros, en concreto na biolox√≠a do cogombro de mar e da navalla na r√≠a de Vigo e a s√ļa aplicaci√≥n na xesti√≥n pesqueira, da man das investigadoras Tania Ballesteros e Ana Tub√≠o, do grupo de Ecolox√≠a Costeira do CIM-UVigo.

De regreso en setembro

O ciclo tomarase un descanso e estival e regresar√° co comezo do novo curso 2020-2021 da man de Alexandre M. Schonemann, cient√≠fico do grupo de Ecolox√≠a Costeira do CIM-UVigo, que o 15 de setembro abordar√° os efectos dos aditivos pl√°sticos nos peixes mari√Īos, achegando un enfoque prote√≥mico.¬†O 22 de setembro ser√° a quenda do investigador da Universidade de Alicante Pablo S√°nchez, que falar√° sobre os procesos de acuicultura mari√Īa nun relatorio titulado¬†Criando peces en el mar: ¬Ņqu√© sucede cuando se escapan?

O mes de outubro comprender√° d√ļas sesi√≥ns, a primeira delas o d√≠a 6, con √Āngel P√©rez Diz, investigador do grupo de Xen√©tica de Poboaci√≥ns e Citoxen√©tica, CIM-UVigo, que falar√° sobre a herdanza biparental de ADNmt en humanos e se centrar√°no que poden achegar as investigaci√≥ns sobre mexill√≥ns. A segunda cita do mes chegar√° o d√≠a 20, cunha sesi√≥n de tres relatorios:¬†The role of Zostera meadows in the distribution of demersal and benthopelagic marine animals, que impartir√° Marisa Gomes, do Centre of Molecular and Environmental Biology (CBMA), da Universidade de Minho;¬†The influence of habitat conditions on key ecological processes for marine benthic fauna¬†da man de Catarina Alves, CBMA, Universidade de Minho e¬†Monitoring macrozoobenthic communities: Artificial Substrates colonization assessment using DNA metabarcoding approaches, con¬†B√°rbara Leite, CBMA, Universidade de Minho.

Xa en novembro, o d√≠a 3, Carlos Canchaya, do grupo de Xen√≥mica Comparativa do CIM-UVigo, falar√° sobre a xen√≥mica do mexill√≥n e a s√ļa microbiota, mentres que o d√≠a 17 ser√° a quenda de Ana Bernabeu, do grupo de Xeolox√≠a Mari√Īa e Ambiental, CIM-UVigo, para afondar na Open science, unha nova forma de concibir o labor investigador e a difusi√≥n de resultados. O ciclo pecharase no me de decembro con dous relatorios. O 1 de decembro Carlos Bendicho, do grupo de Qu√≠mica Anal√≠tica e Alimentaria do CIM-UVigo abordar√° os sistemas anal√≠ticos miniaturizados e ecol√≥xicos para detectar especies qu√≠micas no medio mari√Īo. Esta d√©cima edici√≥n do Caf√© con Sal pecharase o 15 de decembro da man de Cristina Fern√°ndez, do grupo de Oceanograf√≠a Biol√≥xica do CIM-UVigo, cunha conferencia titulada¬†O tama√Īo importa, polo menos falando de fitoplancto.¬†

Todas as sesións poderanse seguir de xeito virtual a través de Campus Remoto de 11.00 h a 11.40 h.