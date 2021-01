O goberno de Vigo inicia a contratación da xestión da nova escola infantil de Bembrive O alcalde deu conta este martes do inicio do expediente administrativo para adxudicar o servizo no novo centro municipal para nenos e nenas de cero a tres anos. Con 82 prazas, a escola de Bembrive abrirá no próximo curso cun apoio do Concello duns 250.000 euros.