O Grupo Socialista urxe á Xunta a intensificar a campaña de vacinación da covid

O voceiro de Sanidade do Grupo Socialista, Julio Torrado, vén de urxir á Xunta, a través dunha batería de iniciativas presentadas no Parlamento, a intensificar a campaña de vacinación da covid. Torrado propuxo vacinar en todas as franxas horarias de días dispoñibles, así como reforzar o cadro de persoal de profesionais sanitarios, especialmente o de enfermaría.

“Pedímoslle a Feijóo que non se escude en roturas de stock cando sabe que as vacinas están aí porque a Xunta forma parte do Consello Interterritorial e os seus técnicos validaron o plan de vacinación”, aseverou. Torrado criticou en que o presidente da Xunta “se sacou este conto da chistera para sementar incertezas entre a cidadanía”.

Neste senso, o socialista incidiu en que “a vacina é a solución máis directa e máis inmediata para arranxar a situación que estamos vivindo” polo que “é imprescindible intensificar a vacinación”. Así, subliñou que “o sistema sanitario non ten agora mesmo ningún reto máis serio que dedicar todos os seus esforzos a vacinar contra a covid”.

“Os primeiros datos de vacinación en Galicia amosan diversas posibilidades de mellora sobre a execución actual, tanto en volume como en operatividade”, aseverou o responsable socialista. Así, Torrado recalcou que dita mellora pasa por “unha maior dotación de recursos humanos que permita, a súa vez, vacinar á maior cantidade posible de persoas”.

Nesta liña, destacou a importancia de “aproveitar os tempos e días para a vacinación, que semellan mellorables”. Así, propuxo “aproveitar o maior volume de horarios diarios posibles e organizar quendas para empregar as fins de semana e os días festivos para vacinar, que habitualmente non son de organización laboral ordinaria”.

“INSUFICIENTES” NIVEIS DE EXECUCIÓN EN GALICIA

O responsable socialista lamentou os niveis de execución actual da vacinación en Galicia, cando “o Ministerio de Sanidade ten garantido a subministración de doses de vacinación, con protocolos de entrega e calendarización para que as comunidades autónomas poidan desenvolver a práctica operativa da vacinación”.

Torrado puxo como exemplo a campaña de vacinación do Principado de Asturias, “que notificou estar nos niveis óptimos de vacinación aplicando todas as doses das que dispón no menor tempo posible”. Así, destacou que na comunidade autónoma veciña “reforzaron amplamente o cadro de persoal de profesionais e aproveitaron todas as franxas horarias e días dispoñibles para vacinar”.

Por último, o responsable socialista salientou na necesidade de “ter toda a preparación necesaria e os reforzos precisos para desenvolver esta campaña coa maior intensidade posible, aproveitando todas as posibilidades e espremendo ao máximo as opcións que o sistema sanitario ofrece, que son moitas”.