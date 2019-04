O grupo vigués Basanta actuará na VIII edición do Primavera do Cine

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

O enigmático grupo vigués Basanta actuará na VIII edición do Primavera do Cine en Vigo o 4 de maio en La Iguana Club, ubicado na rúa Churruca, 14, a partir das 23.30.

A banda, formada por Sol, Azufre, Sal, Tierra y La Santa, os apodos dos seus cinco compoñentes, ofrecerá un concerto cheo de misterio e rock psicodélico combinado con folk, pop, rock e melodías setenteras cun certo toque indie que, sen dúbida, será un verdadeiro fin de festa antes da gala de clausura do festival e a entrega de premios.

As entradas poderanse adquirir de forma anticipada por 8€ en Discos Elepé (Doutor Cadaval, 35) Honky Tonk Discos (Falperra, 18) e na web Wegow. Por suposto, tamén haberá opción de mercalas na propia taquilla de La Iguana a un prezo de 10 €.

BASANTA

No solsticio de verán, os membros de Basanta gozaron dun atardecer máxico, brindaron con viño, cantaron cancións esquecidas, brillaron o pop e as fadas. Tal foi a experiencia e a revelación daquel día que decidiron montar unha banda que dese voz á natureza.

O Basanta Panchami, a festa coa que na tradición hindú dáse a benvida á primavera, celebrando o espertar dunha nova vida, serviu de inspiración a unha banda de mozos seguidores das raíces do ocultismo e da obra de Aleister Crowley (mentor de músicos como Jimmy Page de Led Zeppelin) para bautizar un proxecto que busca recuperar un legado que lamentablemente nunca tivo gran relevancia no noso país. É hora de poñer voz ás bondades do ocultismo, adaptando a súa arte e filosofía ao noso tempo.

Unha noite de verán no Porto de Santa María, mentres Paco Loco, o produtor, remataba a última mestura, os membros de Basanta iniciaron un dos seus rituais pagáns, escoitando as cancións por primeira vez. A idea brillou de súpeto, como todos teñen o don da sinestesia, o disco sooulles a múltiples cores. De aí, o seu título: Colorama.

En tan só 10 días, o grupo, coas colaboracións de Paco Serén (Os Piratas) ao sitar e Rubén Suárez (Family Folks) á mandolina, deron forma aos once temas que conforman o disco. Estes atópanse estreitamente conectados entre si, xa sexa por liñas melódicas recorrentes, por palabras que se repiten ao longo do disco en diferentes cancións, ou por conceptos irmáns.

Os seus membros (Sol, Azufre, Sal, Tierra e La Santa) forman algo máis cun grupo musical, son unha tribo que se expresa a través das melodías que atopan o seu lugar nun equilibrio perfecto entre luz e escuridade. Cheas de trazos coloridos, forman un marco cromestésico para unhas letras que nos guían no seu ritual en cada concerto. Os 5 músicos que forman Basanta, ocultos tras unhas intrigantes máscaras, van dando forma a un lisérxico universo moi tentador entrar e do que é difícil saír.