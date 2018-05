O II Congreso Galego de Compliance analizará en Vigo as principais novidades sobre o cumprimento normativo na contorna empresarial

Connect on Linked in

O Círculo de Empresarios de Galicia acolle o próximo 29 de maio a celebración do II Congreso Galego de Compliance, organizado por Cremades & Calvo-Sotelo Avogados e QualityNova Consultores, coa colaboración da Xunta de Galicia, o Concello de Vigo, a Asociación Española de Compliance (ASCOM), o Círculo de Empresarios de Galicia, MundiNova Consultores de Comunicación, Landín, o Círculo Financeiro de Galicia e o Colexio de Economistas de Pontevedra. Trátase da consolidación deste evento de referencia en Galicia sobre o cumprimento normativo tras o éxito alcanzado na primeira edición, celebrada en xullo de 2017 en Santiago de Compostela.

O II Congreso Galego de Compliance é un evento de gran interese para empresarios, directivos ou responsable desta área nas empresas e organizacións; no que se darán a coñecer como afrontar de forma proactiva e preventiva todos os riscos legais aos que se enfrontan, como establecer mecanismos internos de prevención e resposta e avaliaranse as sinerxias e utilidades que o Compliance pode ter no desenvolvemento das súas actividades empresariais.

O Congreso estruturarase en oito relatorios nas que se analizarán aspectos craves como os beneficios empresariais de adoptar políticas de Compliance, control legal interno nas empresas, o ‘paper Compliance’, os requisitos dun programa de prevención de riscos legais ou áreas de risco de Compliance (corrupción, branqueo de capitais e riscos tributarios). Así mesmo, directivos e responsables da área de Compliance de empresas como o Grupo Pérez Rumbao, Inveravante, Navantia ou Grupo Nova Pescanova expoñerán aspectos prácticos para implantar e xestionar un programa de Compliance.

O II Congreso Galego de Compliance será inaugurado pola subsecretaria de Xustiza, Áurea Roldán; o director do IGAPE, Juan Cividanes; o socio responsable da área de Compliance de Cremades & Calvo-Sotelo Avogados e director académico do Congreso, Alberto García-Ramos; e o director xeral de QualityNova Consultores e director técnico do Congreso; Diego Maraña.

As sesións contarán coa participación de profesionais de referencia en Compliance pertencente á contorna xurídica, académico, empresarial e da administración, como Germán Serrano, xuíz decano de Vigo; María Pousada Enríquez, secretaria do Consello de Xesgalicia; Luís Florencio Santa-María Pérez, responsable de Cumprimento de Abanca; Lourdes Carballo, decana do Colexio de Avogados de Vigo; Jacobo Dopico, catedrático de Dereito Penal da Facultade de Dereito da Universidade Carlos III; Juan Carlos Aladro, Fiscal Xefe Provincial de Pontevedra; Miguel Abel Souto, catedrático de Dereito Penal da Universidade de Santiago de Compostela e experto mundial en prevención do branqueo de capitais; ou Jaime Aneiros, profesor titular de Dereito Financeiro e Tributario da Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo da Universidade de Vigo; entre outros. Clausuran o Congreso o alcalde de Vigo, Abel Caballero; e o director *xeral de *Xustiza da Xunta de Galicia, Juan José Martín.

O II Congreso Galego de Compliance está dirixido fundamentalmente a empresarios, altos directivos, responsables de Servizos Xurídicos internos, letrados asesores, persoas con obrigacións de supervisión e control no seo empresarial e, en xeral, a avogados, economistas e profesionais que presten servizos neste ámbito. As persoas interesadas en asistir deberán inscribirse antes do 25 de maio a través da web www.compliancegalicia.es .