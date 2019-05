O Sergas habilita o mes de maio para o cambio a Povisa

Para ese efecto, e como vén ocorrendo nos últimos anos, habilitaranse unhas mesas na planta baixa do hospital para facilitar os trámites ás persoas que desexen cambiarse a Povisa. Os interesados deberán acudir provistos do seu DNI e a súa tarxeta sanitaria, en horario ininterrompido de 9:00 h. a 20:00 h., de luns a venres. O persoal de Povisa ocuparase de efectuar todos os trámites e de entregarlles un formulario que deberán encher in situ.

