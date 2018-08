Obradoiros Sexualidade Agosto na Casa Colorida.

O Martes 21 as 18h Obradoiro Ciclicidade e Intelixencia Sexual – Catro Muller, Catro Praceres. Neste obradoiro práctico traballarase ao redor do disfrute do pracer nas diferentes fases do ciclo, no desenvolvemento da intelixencia sexual sobre o propio ser e os diferentes ciclos, sobre a consciencia dos mitos, culpas, medos, limitacións e abrir mecanismos para liberarnos de estes factores autoimpostos e falaremos de como disfrutar unha vida sexual plena axúdanos a crear saúde. Este obradoiro aportarnos ferramentas para toda unha vida.