Paneis que crean auga con aire e sol

“Fixemos SOURCE para que cada persoa, cada lugar poida crear a súa propia auga potable deliciosa e de alta calidade”, dixo o CEO de Zero Mass Water, Cody Fritisen, “e comprácenos compartir a nosa solución innovadora e elegante cos asistentes ao CES en xaneiro ” Os CES Innovation Awards son patrocinados pola Consumer Technology Association (CTA) ™, o propietario e produtor de CES 2018, o lugar de reunión global para todos os que prosperan no negocio das tecnoloxías de consumo, e recoñeceron os logros en deseño e enxeñería de produtos desde 1976.

Os paneis hidráulicos SOURCE de Zero Mass Water exhibiranse no CES 2018, que se desenvolverá do 9 ao 12 de xaneiro de 2018 en Las Vegas, Nevada. Acerca de Zero Mass Water: A misión de Zero Mass Water é facer que a auga potable sexa un recurso ilimitado. SOURCE é un panel hidráulico que crea auga potable simplemente a partir da luz solar e do aire, grazas á combinación da termodinámica, a ciencia dos materiais e a tecnoloxía de control. Zero Mass Water pon o poder da produción de auga segura e de alta calidade en mans de todas as persoas en case todos os climas e recunchos do mundo. Zero Mass Water ten a súa sede en Scottsdale, AZ.