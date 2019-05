Razoamento, sistematización e autonomía, as matemáticas son máis sinxelas con Kumon, en Vigo

Toru Kumon, profesor de matemáticas ideou hai máis de 60 anos un método que seguen hoxe millóns de nenos en todo o mundo, e miles en España. Hoxe día, segue estando máis en vigor que nunca, pois este método de aprendizaxe axuda a desenvolver nos alumnos as habilidades que se necesitan para traballar no campo das áreas de coñecemento das STEM, moi de actualidade.

Kumon Matemáticas acompaña aos alumnos desde a aprendizaxe dos números ata máis aló da resolución de cálculo diferencial e integral, adquirindo un potente cálculo mental, sen necesidade de utilizar calculadora. Razoamento, sistematización do traballo, autonomía e responsabilidade para tomar decisións, calidades básicas para dominar as matemáticas, trabállanse a diario en Kumon, co que o alumno as incorpora á súa rutina de forma natural, o que facilita a aprendizaxe.

