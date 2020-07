Sacacorchos de lámina: una herramienta que no puede faltar en la casa

Para esas botellas de vino envejecido o para las que tienen corchos muy largos, nada mejor que contar con un sacacorchos de l√°mina que te haga el trabajo de descorche m√°s f√°cil. A continuaci√≥n, te diremos c√≥mo y cu√°ndo utilizar esta incre√≠ble herramienta para que no tengas que preocuparte por arruinar ese vino tan especial que tiene a√Īos en la familia.

¬ŅC√≥mo y cu√°ndo utilizar un sacacorchos de l√°minas?

Los sacacorchos de l√°mina son una herramienta que te pueden sacar de apuros en muchas situaciones. Este maravilloso instrumento consta de dos l√°minas de acero, una m√°s larga que la otra, que deber√°s introducir en la botella con delicadeza para hacer un descorche sin necesidad de perforar el corcho. En la p√°gina web https://sacacorchosdelaminas.com/ podr√°s encontrar una gran variedad de modelos que se caracterizan por ser f√°ciles de usar y muy pr√°cticos para quienes desean conservar los corchos en perfecto estado.

El corcho juega un papel fundamental en la conservaci√≥n de los vinos, pero este material no es eterno. Con el paso de los a√Īos se va secando y se vuelve quebradizo, por lo que el descorche pasa a ser un proceso delicado. Seguramente, a m√°s de uno le ha pasado que no saben como abrir una botella de vino viejo sin arruinarla, y es ah√≠ donde el sacacorchos de l√°minas se convierte en tu mejor aliado. Esta herramienta es ideal para las botellas de vino muy viejas, y ¬Ņpor qu√© no? para los coleccionistas de corchos que desean una pieza intacta.

¬ŅEn qu√© se diferencian los sacacorchos de l√°mina a los tradicionales?

El sacacorchos de láminas se diferencia del sacacorchos tradicional en su estructura y forma de uso. Aunque la función es la misma, el sacacorchos de lámina tiene dos hojas de acero delgadas en cada extremo que permitirán una extracción más segura gracias a que no será necesario perforar el corcho.

El procedimiento para el descorche con un sacacorchos de láminas consiste en introducir la lámina más larga entre la botella y el corcho para ir despegándolo progresivamente del cristal, luego, cuando se encuentre a la altura apropiada se introducirá la segunda lámina, en este punto será necesario realizar suaves movimientos hasta llegar a la base de corcho. Para la extracción, comenzaras a girar el sacacorchos tirando hacia arriba, esto hará que las láminas cumplan la función de una pinza y eviten que el corcho se parta.

Consejos para usar un sacacorchos de l√°minas y disfrutar de tus vinos cuando desees

El descorche con un sacacorchos de l√°minas es un procedimiento sencillo, sin embargo, es importante que se haga con calma y paciencia, sobre todo, en las botellas muy viejas o con corchos muy largos. Es por eso por lo que ac√° te dejamos algunos consejos para que puedas disfrutar de esa botella de vino que deseas probar, sin importar de cu√°ndo es la bodega.

Р  Lo primero es que, al momento de descorchar tu botella de vino con un sacacorchos de lámina es importante que introduzcas siempre la lámina más larga primero, esto te permitirá obtener mayor estabilidad y agarre en el procedimiento.

Р  Luego que las dos láminas se encuentran entre el corcho y la botella, lo más apropiado es empujar las láminas con suaves movimientos oscilatorios, que son los que permitirán que el corcho se vaya despegando cuidadosamente del cristal.

Р  Una vez que has introducido completamente las láminas, entonces, es momento de comenzar a girar y tirar. Recuerda que la idea es que las láminas cumplan la función de una pinza, por lo que debes asegurarte de que esté completamente adentro antes de iniciar el proceso de extracción del corcho.

Con esta técnica ahora podrás disfrutar de esa botella de vino envejecido o simplemente sorprender a tus invitados con una nueva técnica de descorche que te hará lucir como todo un profesional. En conclusión, un sacacorchos de lámina es una herramienta que no puede faltar en tu casa.