Sen a implicación das administracións e a presión da sociedade non se poderá garantir o sostemento da vida na Terra

O ano 2020 supón unha oportunidade histórica para a loita contra a perda de biodiversidade, xa que os diversos cumes mundiais de biodiversidade que se van a celebrar por todo o planeta obrigarán aos gobernos para comprometerse e a asumir novos acordos que deberán supoñer cambios drásticos no modelo de produción e de consumo. Pero ademais o ‘superano para a biodiversidade’ debe lograr unha gran sensibilización da sociedade, con grandes mobilizacións sociais mediante as cales se esixa ás administracións a adopción das medidas necesarias. Sen a implicación das administracións e a presión de boa parte da sociedade resultará moi improbable que se poida garantir o sostemento da vida na Terra.

Ecoloxistas en Acción considera que este é o momento de asegurar a supervivencia dos ecosistemas que garanten a vida sobre o planeta e que producen o aire, a auga e o alimento, e que son a ferramenta máis eficaz para combater os aspectos máis devastadores da emerxencia ecolóxica actual.

En maio de 2019 a Plataforma Intergobernamental sobre Biodiversidade e Servizos Ecosistémicos (IPBES) fixo públicas as conclusións do seu informe sobre o estado da biodiversidade global, e os datos son alarmantes. O ritmo de extinción de especies está a acelerarse a un ritmo maior do previsto, e se non se produce un cambio profundo no modo en que funcionamos como sociedade, non se darán as circunstancias necesarias para restaurar e protexer o noso patrimonio natural.

O informe IPBES establece que polo menos un millón de especies de animais e plantas atópanse actualmente ameazadas de extinción. Esta cifra é froito da análise dos rexistros coñecidos de especies catalogadas na Lista Vermella da UICN, e a súa extrapolación aos distintos cálculos e estatísticas que estiman a cantidade total de especies existentes na Terra. O problema é grave.

Para acordar solucións, este ano celebraranse importantes eventos mundiais que poñerán a biodiversidade en primeiro plano da axenda política e mediática. Algúns xa se produciron, como a COP13 da Convención sobre a Conservación das Especies Migratorias de Animais Silvestres, celebrada en Gandhinagar (India), o Foro Mundial da Biodiversidade que tivo lugar en Davos (Suíza), e a primeira reunión preparatoria das partes da COP15 do Convenio da ONU sobre Diversidade Biolóxica.

Algúns dos eventos que están por celebrarse son os seguintes:

Do 2 ao 6 de xuño en Lisboa terá lugar a Conferencia sobre os Océanos das Nacións Unidas.

Do 11 ao 19 de xuño celebrarase en Marsella o Congreso Mundial da Natureza da UICN 2020, co lema “A natureza, o noso futuro” .

. Do 27 ao 31 de xullo, Bogotá acollerá a segunda reunión preparatoria das partes da COP15 do Convenio da ONU sobre Diversidade Biolóxica.

O 22 de setembro, durante o 75 período de sesións da Asemblea Xeral de Nacións Unidas, en Nova York, celebrarase o cume sobre biodiversidade.

Do 15 ao 28 de outubro celebrarase a COP15 do Convenio da ONU sobre a Diversidade Biolóxica ( CDB), en Kunming, China, onde se revisarán os logros e os resultados do Plan Estratéxico para a Diversidade Biolóxica 2011-2020 do CBD e deberase aprobar o Marco Global de Biodiversidade post 2020.

Ecoloxistas en Acción, que desde a súa campaña ‘Sen biodiversidade non hai vida’ realizará un seguimento dos diferentes eventos, espera que o Goberno español saiba aproveitar a oportunidade que supón este ano e canto antes adopte medidas que prioricen a conservación da biodiversidade.