Temor a que el conselleiro Diego Calvo cumpla sus palabras y que la “privatización” llegue a todas las comisarías de la Unidad Adscrita de la Policía Nacional en Galicia

Ante el anuncio realizado hace dos semanas por el conselleiro de presidencia de la Xunta de Galicia, Diego Calvo, en el que efectivos de la Unidad Adscrita en Galicia de la Policía Nacional dejarán de realizar sus funciones en el Parlamento y en el Complejo de San Caetano ante la escasez de personal para realizar otros servicios, llega el temor al resto de las dependencias policiales de esta unidad.

Y es que el conselleiro dejó caer, como recoje el medio El Español y Europa Press, que de no haber avances en las negociaciones con Interior esta unidad policial dejará de prestar más funciones, por lo que el temor ha llegado a toda la unidad, sobre todo a todos los agentes que están a turnos 6×6, o que realizan funciones de seguridad; y es que la primera opción supone un gran costo en número de personal y la segunda es la opción preferida al ser la más sencilla para privatizar.

Desde la CEP recalcan que estos rumores de privatización, y de que el camino emprendido por la Xunta ya estaba todo decidido y que no había nada que hacer, ya vienen de largo, de antes del verano, y que por todo ello los sindicatos policiales remitieron a finales de julio al Director Xeral de Interior de la Xunta de Galicia, Santiago Villanueva, una carta en la los sindicatos CEP, JUPOL, UFP y EYA avisaban que que tomarían las medidas necesarias para evitar que se llevara a cabo, si bien a fecha de hoy de estos sindicatos policiales sólo CEP se ha opuesto abiertamente a estas medidas privatizadoras, pidiendo el cese del Director Xeral de Interior de la Xunta, Santiago Villanueva, a la vez que negaban las palabras del conselleiro Diego Calvo sobre las medias adoptadas, “Esto nos va a permitir liberar algunos efectivos que estarán a disposición de las unidades que se determinen en cada momento. Pero es un primer paso y también lo hemos comentado en reuniones con los propios sindicatos policiales. Si seguimos sin tener noticias del Gobierno o sin poder llegar a un convenio razonable, pues tendremos que ir dejando de prestar funciones que asumía la policía autonómica”, negando que ni el conselleiro ni el director de seguridad le hubieran comunicado este afán privatizador, a la vez que exigen que se informe públicamente del sindicato policial que tenía conocimiento de ello, ya que sería una traición para toda la unidad policial.

Desde CEP ya han anunciado movilizaciones para este mismo jueves día 6 de noviembre, habiendo comunicado una concentración a las 11:30 horas ante le Parlamento de Galicia para denunciar la privatización de la seguridad pública, una actividad que debe ser realizada, por el bien de la sociedad, sólo por policías al margen de intereses políticos o económicos.