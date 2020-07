Transversalización de xénero en ámbitos estratéxicos, distintivos para centros ou unha ludoteca provisional, propostas do III Plan de Igualdade da UVigo

“Este plan def√≠nese pola vontade de dar resposta a todas as demandas da comunidade universitaria de acadar unha sociedade m√°is xusta e de maior calidade, que coloque a ‘vida’ no centro”. Con estas palabras resume a directora da Unidade de Igualdade da UVigo, √Āgueda G√≥mez, o esp√≠rito do III Plan de Igualdade, que a instituci√≥n acad√©mica acaba de po√Īer a¬†exposici√≥n p√ļblica¬†na procura das achegas da comunidade universitaria, “que √© a √ļnica forma de que considere este plan como propio, a trav√©s dos procesos de participaci√≥n democr√°tica no proceso de elaboraci√≥n do mesmo”, sinala G√≥mez.

O novo Plan, a√≠nda que ten un car√°cter continuista respecto do seu antecesor e mant√©n a estrutura en catro eixos principais, afonda, segundo a directora da Unidade de Igualdade en certos √°mbitos vinculados a estas catro li√Īas de traballo, “con propostas de acci√≥ns innovadoras que pensamos que poden axudar √° consecuci√≥n dos obxectivos propostos”. As√≠, no primeiro eixe,¬†Cultura e igualdade na UVigo, o novo plan incorpora un distintivo de igualdade que se outorgar√° aos centros que cumpran unha serie de requisitos a prol da igualdade nos plans de estudo, materias e contidos con perspectiva de x√©nero, paridade nos cargos, etc, e que se concretar√° nun premio monetario que deber√° utilizarse para realizar m√°is actividades que fomenten a igualdade de oportunidades entre homes e mulleres.

No caso do Eixe II,¬†Proxecci√≥n social da UVigo¬†con perspectiva de x√©nero, mant√©√Īense moitas das actividades anteriores e incorp√≥rase “unha moi ambiciosa”, reco√Īece √Āgueda G√≥mez, favorecer o dese√Īo de orzamentos con perspectiva de x√©nero. Neste sentido o documento apunta que tradicionalmente os orzamentos p√ļblicos foron sempre tratados como ¬ęcegos ao x√©nero¬Ľ, de xeito que a s√ļa planificaci√≥n, realizaci√≥n e posta en funcionamento afectaba supostamente de xeito igualitario a mulleres e homes. “Non obstante, a neutralidade de x√©nero nas finanzas p√ļblicas non existe, pois const√°tase que a ausencia da an√°lise de x√©nero na realizaci√≥n dos orzamentos traducirase en impactos ben distintos para mulleres e homes”, explica √Āgueda G√≥mez, que apunta que a situaci√≥n da desigualdade entre mulleres e homes obriga a ter en conta a perspectiva de x√©nero no conxunto de decisi√≥ns econ√≥micas relativas √° planificaci√≥n e √° xesti√≥n dos orzamentos: que bens e servizos producir, como producilos e a quen dirixir esa produci√≥n. Neste mesmo apartado, o plan segue a incidir na transversalidade de x√©nero ou¬†mainstreaming¬†en √°mbitos considerados estrat√©xicos como a responsabilidade social; prevenci√≥n de riscos laborais, “as salas de lactaci√≥n foron unha acci√≥n neste senso”, lembra a directora da Unidade; as√≠ como na calidade, cooperaci√≥n; asesor√≠a legal ou nas axudas de acci√≥n social.

Reforzar a docencia con perspectiva de xénero e ludoteca ocasional

Co obxectivo principal de “intentar reducir as fendas de x√©nero en todos os espazos universitarios para acadar unha instituci√≥n m√°is xusta e respectuosa cos dereitos humanos, ademais de favorecer unha ciencia sen nesgos de x√©nero para aspirar √° excelencia cient√≠fica”, detalla √Āgueda G√≥mez, o III Plan de Igualdade demorou a s√ļa elaboraci√≥n “m√°is do desexado” debido, por unha banda, ao participativo do proceso e, pola outra, ao contexto extraordinario derivado da covid-19.

Partindo dunha avaliaci√≥n do grao de cumprimento do anterior plan, no que se conclu√≠u que se fixera m√°is do 50% do establecido, o III Plan de Igualdade achega ao Eixe III,¬†Docencia, investigaci√≥n e transferencia de co√Īecemento con perspectiva de x√©nero, o que a directora da Unidade de Igualdade considera m√°is novo: o reforzamento da incorporaci√≥n da docencia con perspectiva de x√©nero cunha oferta formativa en li√Īa, que xa se est√° a desenvolver co Itinerario Virtual de Formaci√≥n en Xenero; o reflotamento do m√°ster propio de x√©nero “tan exitoso como o que houbo hai uns anos”, as√≠ como facilitar ferramentas gratu√≠tas para incorporar a perspectiva de x√©nero na docencia, como vai ser a publicaci√≥n de once gu√≠as docentes con perspectiva de x√©nero que abranguen √°mbitos como Inform√°tica, Dereito, F√≠sica ou Historia. Respecto do √°mbito da investigaci√≥n e transferencia, o plan ¬†avoga por continuar coa coordinaci√≥n que se est√° a manter con esta vicerreitor√≠a “de forma moi satisfactoria”, sinala a directora da Unidade de Igualdade.

Respecto do Eixe IV,¬†Condici√≥ns sociolaborais¬†con perspectiva de x√©nero, as novidades principais pasan pola creaci√≥n dunha ludoteca ocasional para cubrir as necesidades puntuais do persoal en relaci√≥n coa conciliaci√≥n para eventos, congresos ou atender os momentos entre o tempo laboral e a apertura das escolas. A incorporaci√≥n dos est√°ndares do selo HRS4R; valorar a viabilidade de f√≥rmulas destinadas a favorecer o coidado de familiares ata o segundo grao de consanguinidade ou afinidade, m√°is al√° dos permisos de hospitalizaci√≥n; crear unha rede de profesorado, persoal de administraci√≥n e servizos e alumnado para apoiar as persoas v√≠timas de acoso sexual, acoso por raz√≥n de sexo e violencia de x√©nero, e difundir os protocolos de actuaci√≥n nestes casos; e promover, na medida do posible, a inclusi√≥n de medidas de acci√≥n positiva nos criterios de promoci√≥n profesional da universidade, sempre respectando os criterios de calidade e competencia, similar a medida de “acci√≥n positiva” aprobada o pasado ano para as convocatorias de docencia, investigaci√≥n e transferencia propias da UVigo, son outras medidas contempladas neste cuarto eixo do Plan.

Asi mesmo, no caso do traballo remoto, “mal chamado teletraballo”, puntualiza G√≥mez, coa covid-19, considera a directora da Unidade de Igualdade que se amosou como un complemento para a conciliaci√≥n “pero non como a soluci√≥n, polo que avogamos por favorecer acci√≥ns que harmonicen o traballo presencial habitual co traballo remoto para actividades concretas: formaci√≥n en li√Īa ou algunhas reuni√≥ns de traballo”.

Un plan que re√ļne as actuais demandas sociais

O documento, que parte da proposta da Comisi√≥n de Igualdade, a partir dun primeiro borrador elaborado pola Unidade de Igualdade, foi incorporando no seu proceso de redacci√≥n as achegas de cada unha das persoas que integran a comisi√≥n, as√≠ como dos enlaces de igualdade que hai en cada centro. Desde o pasado luns, coa s√ļa exposici√≥n p√ļblica a toda a comunidade universitaria, √°brese un prazo dun mes para a presentaci√≥n de alegaci√≥ns a este III Plan de Igualdade da Universidade de Vigo, “no que quixemos aunar as actuais demandas sociais acorde cos tempos actuais do¬†#Metoo; # Hermanayositecreo; #Ninunhamenos e da importancia central dos coidados para a supervivencia social, que coa covid-19 p√ļxose no centro da axenda p√ļblica”, sinala √Āgueda G√≥mez, que destaca a importancia do compromiso do equipo de goberno e de toda a comunidade en xeral coa igualdade, para acadar os obxectivos deste plan e incluso amplialos indo m√°is al√≥.