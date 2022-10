Trenor destaca la celebración del VI Congreso Nacional de Ecoturismo como un punto de encuentro para el sector para compartir estrategias

Bergondo (A Coruña), 18 de octubre de 2022 El delegado de la Xunta en A Coruña, Gonzalo Trenor, acompañado por el presidente de la Reserva da Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo, José Santiso Miramontes, participó esta mañana en la clausura del VI Congreso Nacional de Ecoturismo “Cara a neutralidade en Carbono”, organizado por la Reserva da Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo, que comenzó hoy y finalizará el viernes en el Pazo de Mariñán.

Trenor recordó que “en mayo de 2013 se hizo realidad el sueño de 17 ayuntamientos, apoyados por la Xunta de Galicia con la declaración de las Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo como Reserva da Biosfera por la UNESCO que situó este privilegiado rincón del mundo en el mapa de los lugares donde la Naturaleza se transforma en arte”

El delegado de la Xunta recalcó que “el turismo es el motor de nuestra economía y ecoturismo es nuestro objetivo”. En este sentido, subrayó que “Galicia no se entiende sin turismo, pero desde el Gobierno gallego no se concibe el turismo si no es desde una perspectiva de respeto al medio ambiente y la sostenibilidad”. Por eso puso en valor la celebración de este congreso nacional porque “es un punto de encuentro del sector; como confluencia de intereses públicos y privados, en un esfuerzo conjunto para identificar necesidades y compartir soluciones y estrategias para promover el ecoturismo”.

En este sentido, finalizó apuntando que “España tiene un enorme potencial como promotora del turismo favorable a la biodiversidad y del desarrollo sensato de los espacios naturales, con Galicia a la vanguardia”.