Villares reitera el apoyo de la Consellería del Mar para incentivar el consumo de los productos pesqueros como garantía de la salubridad de la población y de la sostenibilidad del sector

El conselleiro do Mar, Alfonso Villares, hizo un llamamiento a la población para que no deje de consumir los productos pesqueros gallegos de cara a garantizar la salubridad de las personas y la sostenibilidad del sector. Esta fue el principal mensaje que el responsable autonómico quiso trasladar en la presentación del libro de Ernesto Penas, La Proteína Azul, que tuvo lugar esta mañana en Santiago y contó con la presencia del editor de Almuzara Libros, Manuel Pimientel.

Alfonso Villares comprometió así el apoyo del departamento que dirige a seguir trabajando para contribuir a revertir los últimos datos que reflejan un claro descenso de la ingesta de pescado en los hogares, y que en Galicia, en la última década, a pesar de ser la comunidad que más frenó la caída, se sitúa en el 24%. En este sentido, y en aras de impulsar políticas constructivas y útiles a la ciudadanía, apeló, una vez más, a la responsabilidad del Gobierno central, que sigue sin rebajar el IVA de estos productos, a sabiendas de son indispensables para crear un sistema alimenticio sostenible y justo. Y es que el titular de Mar no entiende esta decisión unilateral del Ejecutivo estatal, pues aplicar una reducción de este impuesto conllevaría consecuencias notablemente positivas a la hora de incentivar el movimiento en el comprado, estimulando la demanda interna y mejorando las previsiones de crecimiento económico; aliviaría la situación de las familias, especialmente de aquellas con menos ingresos; y, en tercer lugar, supondría amplios beneficios en la salud de los consumidores.

Por este motivo, Villares se erigió, nuevamente, en defensa del sector, pues el Gobierno no tiene excusas para no rebajar este tipo impositivo, sobre todo cuando el Parlamento Europeo y la Comisión Europea así lo avalan, y tanto la Comisión Nacional de los Comprados y la Competencia, como el Observatorio del Comprado de los Productos de la Pesca y de la Acuicultura, también señalaron cómo positiva esta medida para frenar incluso la inflación. Además, el Grupo de Investigación en Economía Pesquera y de los Recursos Naturales de la USC presentó un estudio que certifica que su adopción redundaría en un aumento del consumo, en la creación de empleo y de la riqueza.

Por este motivo, Alfonso Villares felicitó a Ernesto Penas por poner en valor que la pesca produce la proteína animal más saludable del mundo y tiene una huella de carbono y un impacto sobre la biodiversidad más bajos que los de muchos otros sistemas de producción de alimentos en tierra.

Dilatada trayectoria

El autor de la publicación dispone de uno amplio conocimiento sobre la materia, tanto por su formación, como por su trayectoria profesional. Tras 10 años trabajando en ecología marina y dinámica de las poblaciones pesqueras en el Instituto Español de Oceanografía, en 1986 se incorporó a la Comisión Europea, donde fue director de Coordinación y Desarrollo de Políticas en la Dirección General de Asuntos Marinos y Pesca; director de Mar Báltico, Mar del Norte y Estados miembros sin litoral; jefe de Unidad de Política de Conservación y de Política Pesquería Común y Acuicultura hasta 2009.

Entre otras responsabilidades, fue negociador de la UE y responsable de la última reforma de la PPC, en 2013. También ocupó en 1990 y 1993 el cargo de director general de Marisqueo y Acuicultura de la Xunta de Galicia y, en la actualidad, es presidente de la Comisión Internacional del Atún Atlántico; miembro del Fisheries Expert Group del European Bureau of Conservation and Development del International Union of Conservation of Nature; y asesor del Food and Agriculture Organization de las Naciones Unidas.