7 consejos para ahorrar más en tus compras online

Ahorrar es algo que nos viene bien a todos. No importa si es para comprarnos algo de ropa, irnos de viaje durante nuestras próximas vacaciones o, simplemente, tener un colchón ante posibles imprevistos. Pero ¿cómo hacerlo a la hora de comprar en Internet? Aquí queremos darte una serie de consejos que te vendrán muy bien al respecto.

Ante todo, planificación

Es muy posible que cuando vas al supermercado para llenar tu despensa y tu frigorífico lleves contigo una lista con los productos que necesitas. El propósito, probablemente, sea doble: que no se te olvide nada y que no acabes comprando algo por impulso. Pues a la hora de comprar en línea sucede exactamente lo mismo. Ten claro lo que precisas de antemano y no te dejes llevar.

Cuidado con algunas ofertas, ya que pueden esconder alguna trampa

Seguro que, si ya has comprado alguna vez en Internet, te has dado cuenta de que hay tiendas online que presentan ofertas del tipo “compra dos artículos y llévate el tercero gratis” o “si gastas más de XXX euros no pagarás nada por el envío”.

Es evidente que este tipo de promociones llaman mucho la atención. Sin embargo, ¿te interesan realmente? Esto es algo en lo que debes pensar detenidamente, ya que puedes acabar gastando mucho más dinero de lo que tenías pensado en un primer momento.

Comparar precios es clave para ahorrar

No todas las tiendas online ofrecen los mismos productos a idéntico precio. Esta es una característica propia del sistema de libre mercado en el que vivimos de la cual te puedes beneficiar. Para ello, es indispensable que consultes todas las opciones a tu alcance.

Sin embargo, hacerlo manualmente es una tarea bastante tediosa. Por suerte, hay plataformas de comparación que harán el trabajo por ti. Gracias a ellas, encontrar el precio más bajo en el producto que te interesa será coser y cantar.

Busca y aplica códigos descuento durante el proceso de compra

Casi todas las tiendas online de Internet lanzan promociones en forma de códigos descuento. El problema, casi siempre, es que no son fáciles de encontrar. Generalmente, los publican a través de su newsletter, sus perfiles en redes sociales o, incluso, periódicos y revistas.

Sin embargo, los códigos descuento permiten disfrutar de rebajas muy importantes en los precios definitivos de compra. En muchos casos, exceden el 10% o el 20%. Nuestro consejo es que, antes de confirmar el pago, entres en páginas especializadas en recopilar este tipo de promociones. Un ejemplo se puede encontrar en el portal gratuito de códigos de descuento Discoup.com: una vez que hayas comprobado que la tienda que te interesa aparece en la búsqueda, todo lo que tienes que hacer es copiar el cupón, si está disponible, y utilizarlo.

Regístrate siempre como usuario en la web del vendedor

Especialmente, en aquellas tiendas online en las que compras con asiduidad. Hay varias razones por las que hacerlo puede llevarte a ahorrar mucho dinero. La primera de ellas es que, habitualmente, los comercios electrónicos ofrecen un 5% o 10% de descuento a nuevos clientes en su primera compra.

Pero, además, registrarte como usuario te servirá para recibir semanalmente en tu bandeja de entrada de correo electrónico una newsletter o boletín de noticias. En él se mostrarán ofertas exclusivas y personalizadas para ti según tu edad, sexo, preferencias de compra, etc.

Aprovecha los eventos comerciales más importantes del año

Existe el mito de que los descuentos del Black Friday (último viernes del mes de noviembre), del Cyber Monday (lunes posterior) o del Día Mundial del Shopping (11 de noviembre) no son reales. Lo mismo sucede con las realizadas durante los periodos de rebajas de enero y verano o cualquier otra época del año. Sin embargo, si realizas un seguimiento, te darás cuenta de que no es verdad.

Aprovechar este tipo de eventos comerciales puede permitirte ahorrar una buena cantidad de dinero en tus compras. Es cierto que no siempre podrás esperar a su llegada para adquirir aquello que necesitas. Pero, si tienes la posibilidad, no lo dudes.

Si la compra no te urge, aplica la estrategia de la “cesta abandonada”

Sin duda, un método muy efectivo para conseguir un ahorro adicional en tu compra en cualquier comercio online. Consiste, fundamentalmente, en registrarte como usuario y, después, agregar a la cesta de la compra aquellos productos que te interesa comprar.

En ese momento, cierras la pestaña del navegador y dejas pasar el tiempo. Lo más probable es que, en menos de 24 horas, recibas un mensaje de correo electrónico invitándote a que finalices la compra y, seguramente, ofreciéndote un código descuento o una rebaja extra en el precio.

En definitiva, ahorrar dinero al realizar compras en línea es más fácil de lo que piensas. De hecho, si sigues los consejos que aquí te acabamos de dar, puedes estar seguro de que gastarás mucho menos dinero que habitualmente. Una cuantía que, más adelante, podrás utilizar para lo que te apetezca. ¡Aprovecha las ventajas de Internet para obtener más rendimiento por tu dinero!