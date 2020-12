80 Feminicidios y asesinatos hasta noviembre en toda España

Feminicidios íntimos oficiales (41)

1. 06/01/2020. Mónica Linde, 28 años. Esplugues de Llobregat (Barcelona, Cataluña). Estrangulada por su pareja, Rubén Darío, de 27 años en la vivienda que compartían. El feminicida posteriormente asfixió a la hija de ambos, Ciara, de tres años. El doble crimen fue cometido el Día de Reyes. Víctima y victimario eran de nacionalidad española. La joven trabajaba como coordinadora de vuelos de una compañía aérea. Estaba en proceso de separación y buscaba piso para mudarse con la pequeña. Feminicidio íntimo. Cifra oficial.

2. 12/01/2020 (*Fecha del hallazgo del cadáver). Olga Savenchuk, 61 años. (Puertollano, Ciudad Real, Castilla-La Mancha). Asesinada por su pareja, Antonio Sánchez Gallego (53 años) en el domicilio del asesino, que le disparó cuatro veces antes de suicidarse con la misma arma (practicaba la caza). Olga era originaria de Ucrania, había estudiado ingeniería eléctrica en su país pero no consiguió convalidar el título en España y trabajaba como cuidadora de una persona mayor. Su victimario, de nacionalidad española, era bombero. La pareja se había conocido en el programa de televisión “En compañía” y convivía desde hacía poco tiempo. Feminicidio íntimo. Cifra oficial.

3. 18/01/2020. Judith Sánchez Coca, 29 años. Terrassa (Barcelona, Cataluña). La joven, auxiliar de enfermería, fue asesinada a tiros por su expareja, Carlos Portero, de 42 años, mosso d’esquadra en activo que utilizó su arma reglamentaria para cometer el crimen y, posteriormente, suicidarse. Fue perpetrado dentro del garaje del edificio donde vivía la madre de Judith. Ambos eran de nacionalidad española. Aunque no existían denuncias previas de malos tratos, la familia de la víctima asegura que el hombre la acosaba para que retomaran la relación. Feminicidio íntimo. Cifra oficial.

4. 21/01/2020. Liliana Mateescu, 43 años. La Puebla de Almoradiel (Toledo, Castilla-La Mancha). Asesinada a puñaladas por su expareja, Daniel Mateescu, de 50 años, frente a los dos hijos, Luisa Camelia (13 años) y Eduardo (11 años) el primer día de su nuevo trabajo como empaquetadora de ropa. Ambos, víctima y victimario, emigraron a España de Rumania hacía casi dos décadas. Se habían divorciado pero seguían compartiendo la vivienda familiar. La hija alertó a una vecina para que llamara a los servicios de emergencia justo antes de que lo hiciera su padre, quien se entregó y confesó el asesinato. Deja huérfanos a los dos menores que presenciaron el crimen. Feminicidio íntimo. Cifra oficial.

5. 22/01/2020. María Concepción J. N., 73 años. Caniles (Granada, Andalucía). Asesinada a puñaladas por su marido, Manuel C. M. (77 años), en la cocina de la casa en la que pasaban temporadas del año desde que se habían jubilado. “Mary” había emigrado a España de Guinea Ecuatorial con su hijo, 20 años atrás. Su victimario es de nacionalidad española. Después de cometer el asesinato, se dirigió al hospital y confesó el crimen. Feminicidio íntimo. Cifra oficial.

6. 25/01/2020. Manuela Iglesias Fernández, 79 años. A Pastoriza (Lugo, Galicia). Asesinada a cuchilladas en la cocina del domicilio que compartía con su marido, Hortensio Ónega Murado, de 81 años, que se suicidó arrojándose por la ventana de la casa tras el crimen. Por decisión de la familia, se la veló y enterró en la localidad junto a su asesino. Ambos eran de nacionalidad española. Feminicidio íntimo. Cifra oficial.

7. 28/01/2020. Rosa Navarro, 40 años. Sant Joan Despí (Barcelona, Cataluña). Fue asfixiada por su pareja, Andrés Ángel S.M., de 45 años. Ambos eran de nacionalidad española. El victimario, con antecedentes por violencia machista a otra mujer, fue detenido en el aeropuerto del Prat cuando intentaba huir del país tras el crimen. Deja huérfana a una menor de 15 años. Feminicidio íntimo. Cifra oficial.

8. 03/02/2020. Lorena Dacuña Fernández, 41 años. Gijón (Asturias). Asesinada en su domicilio particular por su expareja, José Manuel Sánchez Merino, de 41 años. El victimario golpeó y asestó 20 puñaladas a la víctima. Fue detenido en el piso donde vivía, 48 horas después del crimen. Lorena trabajaba como limpiadora en una empresa local y su asesino, ex legionario, como camarero en una sidrería de la ciudad. Se habían separado recientemente. Ambos eran de nacionalidad española. El hombre tenía tres denuncias previas por malos tratos, de su exmujer y otras dos mujeres más. Feminicidio íntimo. Cifra oficial.

9. 09/02/2020. Clara María Expósito Vilanova, 49 años. Lugo (Lugo, Galicia). Asesinada en Lugo por su novio, Francisco José B.F., de 47 años, la mujer fue hallada muerta en el baño de su casa con tres heridas punzantes en el cuello. Ambos son de nacionalidad española. El arma feminicida –un cuchillo- fue encontrado por un vecino un día después en las inmediaciones del lugar del crimen. La víctima no trabajaba porque sufría una discapacidad como su feminicida, con quien tenía una relación desde hacía seis meses. La mujer tuvo dos hijos, uno de 28 años una menor de 14 años. Feminicidio íntimo. Cifra oficial.

10. 09/02/2020. Ana María Morillas Mazuecos, 38 años. Granada (Granada, Andalucía). Asesinada en su casa por su expareja, un legionario de 24 años, con un arma blanca. Ana era granadina, profesora de Educación Infantil y trabajaba en un colegio de La Zubia y también ocupaba el cargo de coordinadora de Igualdad. Su victimario era también granadino destinado a la base militar almeriense de Viator, huyó de la escena del crimen pero se entregó 45 minutos después en un cuartel de la Guardia Civil. La víctima estaba divorciada y deja huérfana a una hija de 10 años, de una relación anterior. Su victimario huyó de la escena del crimen y se entregó 45 minutos después en el cuartel de la Guardia Civil. Feminicidio íntimo. Cifra oficial.

11. 16/02/2020. Alina Mocanu, 34 años. Teulada (Alicante, Comunitat Valenciana). La mujer, de origen rumano, fue hallada muerta dentro de un contenedor con signos de violencia. Fue encontrada por los operarios de limpieza. Más tarde se confirmó que fue degollada por su pareja, Arthur K., un holandés de 59 años al que había denunciado la víctima por malos tratos. Fue detenido al día siguiente del crimen. Deja huérfano a su hijo menor de edad de la víctima, de 14 años. Feminicidio íntimo. Cifra oficial.

12. 26/02/2020. María del Mar Casto Moreno, 43 años. Aznalcóllar (Sevilla, Andalucía). Asesinada a tiros con una escopeta por su marido, un hombre de 51 años que se suicidó tras el crimen. No constan denuncias previas por violencia de género en la pareja, que deja huérfanos a tres hijos, dos de ellos menores de edad (de 4 y 15 años). Feminicidio íntimo. Cifra oficial.

13. 26/02/2020. Manuela San Andrés Atán, 76 años. Fuenlabrada (Madrid, Comunidad de Madrid). Asesinada por su marido, que se autolesionó tras el crimen sin llegar a quitarse la vida. El hombre apuñaló a su mujer en el pecho, que recibió atención médica hasta acabar falleciendo en el hospital. Feminicidio íntimo. Cifra oficial.

14. 02/03/2020. Concepción Fernández, 65 años. Posadas, Córdoba (Andalucía). La mujer fue asesinada por su marido de 69 años, el día que iba a recoger sus pertenencias y abandonar definitivamente la vivienda familiar. La pareja -ambos de nacionalidad española- se había separado desde hacía años pero seguía conviviendo. La víctima era ama de casa y su victimario, agricultor. El hombre apuñaló a la mujer y luego intentó quitarse la vida con un arma de fuego. Fue trasladado al Hospital Reina Sofía de Córdoba en estado grave. Feminicidio íntimo. Cifra oficial.

15. 07/03/2020. Mónica Espinola Nevado, 37 años. Villanueva de Castelló (Valencia, Comunidad Valenciana). Asesinada por su novio, Juan Salvador, de un disparo en la cabeza. El victimario, natural de Xàtiva, alegó que se trató de un disparo accidental cuando manipulaba una pistola. La víctima fue trasladada al Hospital La Fe en estado crítico y allí falleció posteriormente. Había intentado romper la relación con su feminicida en varias ocasiones. Personas del entorno de la pareja -que llevaba dos años de relación- fueron testigos de agresiones por parte del feminicida, al que califican de “psicópata” y “controlador”. La mujer tenía dos hijos y deja huérfano a un menor de edad. La causa contra el victimario está abierta por delito de homicidio. Feminicidio íntimo. Cifra oficial.

16. 11/03/2020. Miren y apellidos no conocidos, 56 años. Abanto-Zierbena (Bizkaia, Euskadi). Asesinada por su marido, F.M.S., de 60 años, en el domicilio familiar. El hombre usó un arma blanca para acabar con la vida de su mujer y su hija, de 23 años, antes de confesar en un bar cercano, donde dejó las llaves de la vivienda. Fue detenido horas después tras atrincherarse e intentar suicidarse en un trastero de Portugalete. Feminicidio íntimo. Cifra oficial.

17. 19/03/2020. Karina Andrés G., 35 años. Almassora (Castellón, Comunidad Valenciana). Asesinada por su pareja, José F. F., delante de sus dos hijos menores de edad en su domicilio, situado en la zona costera del municipio. El hombre se ha entregado a las 8.25 horas del 20/3/2020 en el cuartel de la Guardia Civil de Almassora y allí ha confesado que había matado la noche anterior a su pareja. No había denuncias previas por violencia de género. Feminicidio íntimo. Cifra oficial.

18. 04/04/2020. Encarnación Guiral P., 78 años. Las Palmas de Gran Canarias (Las Palmas, Canarias). La mujer convivía con su marido durante las medidas de confinamiento por la pandemia del coronavirus en su vivienda de la calle de La Naval, de la capital de grancanaria ubicada en el barrio de La Isleta. Su marido, José Marcial P. A. (Pepe), de 62 años, la asfixió alrededor de las 3:00 – 4:00 hs. de la mañana. El propio agresor, que luego fue detenido, llamó a la Policía Nacional. Según la investigación, José Marcial P. A. y Encarnación Guiral estuvieron casados desde 1987 hasta 2015, pero a pesar del divorcio, él siguió asumiendo el papel de cuidador de la víctima en la vivienda que compartieron cuando estaban juntos de la calle isletera de La Naval, a excepción de dos periodos en los que fue ingresada en una residencia. Encarnación, de 77 años, estaba afectada por un deterioro cognitivo moderado-severo y le habían diagnosticado una demencia mixta orgánica por consumo de alcohol y deterioro cortical del tipo Alzheimer, que le impedía tomar decisiones por sí sola. Esta situación extrema motivó a su exmarido a que siguiera atendiéndola en sus quehaceres diarios. Pero todo se torció el día 4 de abril de este año. Sobre las 22.30 horas y después de cenar juntos, Encarnación se quedó dormida hasta que se despertó a las dos de la madrugada. En ese momento, fue al cuarto de baño de forma continua para enjuagarse la boca mientras pedía caramelos de forma insistente a José Marcial. Se mostraba inquieta, sin parar de ir también a la cocina, además del referido baño y todo ello, mientras hacía ruidos con la garganta, todo esto según la declaración del acusado durante la instrucción de este caso. Sobre las tres o cuatro de la madrugada -ya que los investigadores no pudieron precisar la hora de forma concreta- y movido por el ánimo de acabar con la vida de su expareja, José Marcial aprovechó que Encarnación estaba sentada en el borde de la cama, con los pies en el suelo y de espaldas a él, para sorprenderla por detrás, pasando su brazo derecho por el cuello y comenzó a apretar con mucha fuerza, mientras que con la otra mano tapaba la cara de la víctima con una almohada, todo ello hasta que dejó de respirar y mostrar signos vitales. La víctima había presentado dos denuncias por violencia de género, la última en 2019, pero no quiso continuar con el procedimiento judicial, por lo que el Juzgado de Violencia sobre la Mujer no acordó ninguna medida de protección. Feminicidio íntimo. Es cifra oficial.

19. 27/05/2020. Annick Chenut, 65 años. L’Escala (Girona, Cataluña). Asesinada por su marido, de nacionalidad española y 72 años, que se suicidó tras el crimen. La mujer, de origen belga, convivía con su agresor en la vivienda de la localidad de L’Escala donde este la apuñaló antes de ahorcarse. Al parecer, hacía dos años que estaban en proceso de separación y su relación era muy mala. Tras el crimen, y antes de suicidarse, el autor mandó un correo electrónico a su hija (de una relación anterior), asegurándole que el piso por el que había una disputa sería finalmente suyo. Feminicidio íntimo. Es cifra oficial.

20. 30/05/2020. Josefa A., 38 años (51 años según otros medios). Esplugues de Llobregat (Barcelona, Cataluña). Asesinada a puñaladas por su pareja, un hombre de nacionalidad española de 51 años, en el piso que compartían en El Barrio de Can Vidalet tras una fuerte pelea que escucharon los vecinos. Al parecer, algunos testigos vieron al hombre salir corriendo del lugar y a la llegada de los sanitarios, la mujer ya había fallecido. No constan denuncias previas por violencia de género, pero en mayo de 2019 se abrió un proceso contra el agresor, tras el ingreso hospitalario de la víctima, que no quiso denunciar. El proceso se archivó en noviembre de 2019. Feminicidio íntimo. Es cifra oficial.

21. 14/06/2020. María Belén S., 46 años. Úbeda (Jaén, Andalucía). Asesinada por su marido, Francisco Javier A., de 52 años, que acabó con la vida de su pareja y de los dos hijos menores de edad de ambos, de 12 y 17 años. Al parecer, el hombre apuñaló a su mujer y sus hijos antes de arrojarse al vacío por el balcón de la. Vivienda donde tuvo lugar el triple crimen. No existían denuncias previas por Violencia de Género. Feminicidio intimo. Es cifra oficial.

22. 14/07/2020. Gloria Oriana O., 20 años. Barcelona (Cataluña). Asesinada frente a su hijo de tres años a manos de su marido, de 35 años, en el piso del Raval que compartían ambos, de nacionalidad uruguaya. Al parecer, el hombre degolló a su pareja cerca de las 11.50 horas de la mañana, momento en el que los vecinos escucharon gritos. A la llegada de los Mossos la víctima se encontraba en estado crítico y, a pesar de los intentos de tres equipos del Sistema de Emegencias éMdicas, no pudo salvar la vida. No constan denuncias previas por violencia de género, aunque algunos medios informan de su intención de separarse. Feminicidio íntimo. Es cifra oficial.

23. 14/07/2020. Madalina Neacsu, 31 años. Torrejón de Ardóz (Madrid). Asesinada a golpes en un polígono industrial a manos de su pareja, que llamó a emergencias alegando que se había atragantado con una espina. A la llegada de los sanitarios, la mujer, de origen rumano como el victimario, presentaba un traumatismo craneoencefálico, sangraba por un oído y tenía dificultades para respirar. Finalmente, falleció en el hospital a causa de las heridas. No constan denuncias previas por violencia de género. Feminicidio íntimo. Es cifra oficial.

24. 19/07/2020. Carolina Fumero, 43 años. Santa Úrsula (Santa Cruz de Tenerife, Islas Canarias). Asesinada por su expareja, J.M.Q.T., un hombre de 44 años con antecedentes por violencia de género contra la víctima. Al parecer, el varón había sido detenido durante el confinamiento por COVID-19 por una agresión contra su pareja y, con una orden de alejamiento en vigor, ya no vivían juntos cuando el hombre perpetró el crimen. Feminicidio íntimo. Es cifra oficial.

25. 21/07/2020. Lillemor Christina Sundberg, 52 años. Palma (Islas Baleares). Asesinada por su marido, de 55 años, que le propinó una brutal paliza el día 13 de julio, tras la cual la víctima ingresó en la UCI del Hospital Universitario Son Espases. La víctima presentaba numerosos hematomas en brazos y cabeza, resultado de una agresión que ella misma describió a los agentes a su llegada, asegurando que le había dado una patada en la cara. El varón fue detenido por malos tratos, delito por el que ya tenía antecedentes en marzo de 2019, tras lo cual se le impuso una orden de alejamiento que finalizó en septiembre de ese mismo año. Feminicidio íntimo. Es cifra oficial.

26. 05/08/2020. Teresa, apellidos no conocidos, 83 años. Corral-Rubio (Albacete, Castilla-La Mancha). La mujer fue asesinada con un fuerte golpe en la cabeza. Fue encontrada a primera hora de la mañana y, tras intervención de la Guardia Civil el marido de la fallecida se entregó a los agentes y reconoció ser el autor de la muerte de Teresa. Los hechos ocurrieron sobre las 10 horas en la vivienda que el matrimonio tiene en la calle Mendizábal. El marido de la víctima al saltar del tejado se rompió varias costillas. Fue ingresado en el hospital sin poder declarar ante el Juez y su fallecimiento se produjo el 12 de agosto de 2020 en el Hospital de Albacete, teniendo lugar el asesinato machista el pasado día 5 de agosto. La víctima tenía cuatro hijos y una hija mayores de edad y no había constancia de denuncias previas por violencia de género contra el agresor por parte de la víctima. Feminicidio íntimo. Es cifra oficial.

27. 08/08/2020. Anabelina (Ana), apellidos no conocidos. 44 años. La Línea de la Concepción (Cádiz, Andalucía). La mujer fue encontrada muerta por un vecino en los Jardines de Saccone, donde la víctima, que era indigente, pernoctaba de manera habitual. Las primeras indagaciones determinaron que se trataba de una muerte violenta y que la mujer había fallecido debido a una hemorragia interna derivada de un fuerte traumatismo en el costado, además de presentar múltiples hematomas por todo el cuerpo. Tras diversas indagaciones, la Policía Nacional detuvo a la pareja sentimental de la víctima. Los agentes han comprobado que existían denuncias previas interpuestas por la víctima contra el detenido por agresiones, aunque no le constaba una orden de alejamiento en vigor. Feminicidio íntimo. Es cifra oficial.

28. 15/08/2020. Alina Erica, apellidos no conocidos, 37 años. La Granja de San Ildefonso, (Segovia, Castilla y León). Según los vecinos, en torno a las nueve y diez de la mañana, se pudo registrar una discusión entre Alina Erica y su expareja, Dan Ciule, en una zona cercana a la Puerta de Segovia, en dirección Valsaín. Dan Ciule asestó varias puñaladas a Alina en plena vía pública, que le ocasionaron la muerte, y luego él se intentó quitar la vida y falleció en el Hospital General de Segovia minutos después de las ocho de la tarde de sábado 15 de agosto. Feminicidio íntimo. Es cifra oficial.

29. 19/08/2020. Rosalía F. M., 62 años. (Murcia). Asesinada por su marido, Juan M.G., que utilizó un martillo para golpear a su mujer antes de alertar por teléfono a Emergencias desde su piso del número 21 de la calle Príncipe de Asturias, en Cartagena (Murcia). La mujer ingresó en el Hospital Virgen de la Arrixaca, en el que fue intervenida quirúrgicamente antes de fallecer en la Unidad de Cuidados Intensivos. Por su parte, el autor del crimen fue detenido tras el ataque, el 22 de julio, e ingresado en prisión de forma provisional, investigador por homicidio/asesinato, en grado de tentativa durante el tiempo que la mujer estuvo ingresada. Hemos clasificado el caso como feminicidio íntimo. Es cifra oficial.

30. 29/08/2020. Saloua A., 41 años. Águilas (Murcia). Asesinada de un disparo de escopeta por su marido Abdellatif A. Los hechos ocurrieron sobre las 20.30 horas del sábado 29 de agosto de 2020, cuando el marido de 45 años habría tenido una discusión con Saloua, de la que se estaba separando, y cogió una escopeta que le había prestado un amigo y disparó sobre la mujer en el domicilio conyugal ubicado en la calle Tenor José Sánchez Galán cerca de la Casa Azul de la localidad. Ambos son de nacionalidad marroquí. Los agentes de la Policía Local fueron los primeros en llegar al lugar del suceso, donde encontraron a la víctima pero no al presunto atacante que fue localizado y arrestado tras haber huido en un turismo del domicilio familiar. Deja huérfanos a dos menores de 10 y 14 años y no constan denuncias previas de la víctima por maltrato. Feminicidio íntimo. Cifra oficial.

31. 30/08/2020 (*fecha del hallazgo del cadáver). Yesica Daniela Gularte, 33 años. Valencia (Comunidad Valenciana). Desaparecida días antes, su cuerpo fue encontrado con signos de estrangulamiento en el maletero de su coche Citroen C3 la madrugada del domingo en la calle Pablo Meléndez del barrio de Patraix. Al parecer, fueron unos amigos de la víctima, de origen uruguayo y nacionalidad española, quienes encontraron su cuerpo, con signos de violencia, cubierto de tierra y en estado de descomposición tras supuestamente haber sido asesinada por estrangulamiento por su pareja, Janner Jimenez Ortiz de 29 años, el 23 de agosto. La víctima no tenía hijos menores de edad y no hay constancia de denuncias previas por violencia de género contra el presunto autor de los hechos. El novio fue detenido el 03/09/2020 por la Policía en Ginebra (Suiza), en la estación central de la ciudad cuando se disponía a coger un tren para salir del país, según informó la Policía. Este hombre había desaparecido al mismo tiempo que los amigos de la joven muerta no la localizaban. Feminicidio íntimo. Cifra oficial.

32. 10/09/2020. Eugenia C., 53 años. Jerez de la Frontera (Cádiz, Andalucía). Asesinada presuntamente por su pareja. Según ha informado la Policía Nacional, los hechos se han producido sobre las 7:50 horas, cuando en el CIMACC 091 se recibían varias llamadas para informar de que en una vivienda del nº 15 de la calle Justicia del barrio San Mateo se escuchaban voces y gritos fruto de una pelea que se estaba llevando a cabo en su interior. La finca esta habitada por ciudadanos de origen rumano. El feminicidio se llevó a cabo con un martillo que el homicida estampó en la cabeza de la víctima en repetidas ocasiones. La víctima se encontraba imposibilitada en una silla de ruedas y era conocida por ejercer la mendicidad en la ciudad. Una vez personados los agentes de la Policía Nacional en el lugar de los hechos, localizaron el cuerpo sin vida de una mujer de 53 años y han detenido a un hombre de 55 años, al parecer pareja de la fallecida. Feminicidio íntimo. Cifra oficial.

33. 12/09/2020. Susana Criado Antón, 61 años. Oviedo (Principado de Asturias). Asesinada por su pareja. En el número 8 de la ovetense Plaza Primo de Rivera, en el edificio de Salesas, a eso de las 22:00 horas del sábado 12 de septiembre, la mujer sufrió una paliza por la que posteriormente tuvo que ser trasladada al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) antes de su fallecimiento en la madrugada del sábado al domingo por un paro cardiaco después de recibir un puñetazo por parte de M., la pareja septuagenaria de Susana desde hacía años. Los agentes que detuvieron al agresor pudieron comprobar después que no tenía coartada para negar su autoría. De hecho, las grabaciones de las cámaras de seguridad del portal registraron “claramente” el momento en el que el detenido golpeaba a su pareja en la zona de los ascensores. No era la primera vez que le pegaba. Al menos eso es lo que aseguran los vecinos que conocen a la pareja. “Decía que le tenía pánico”, explicó una mujer. “Ella tiene problemas de salud. Estaba cada dos por tres en el hospital por temas del corazón y otros achaques, pero siempre me decía que prefería estar allí porque así no tenía que estar con él en casa”, añadió la informante. La pareja, que reside en el tercer piso del edificio, suele ejercer la mendicidad. El presunto agresor, de hecho, es muy conocido por pedir a las puertas de un concurrido supermercado de la zona. Feminicidio íntimo. Cifra oficial.

34. 17/09/2020 (Fecha de aparición del cadáver). Nancy Paola Reyes, 29 años. Santander (Cantabria). Asesinada presuntamente por su pareja el 22 de agosto. Tras las denuncias hechas por su desaparición el 26 de agosto de 2020, la Policía Nacional de Ciudad Real inició las investigaciones y detuvo al principal sospechoso, Carlos Andrés Bustamante, de unos 28 años, de origen colombiano y novio de Nancy Paola. Sin embargo, la búsqueda tomó un giro cuando las autoridades fueron alertadas del hallazgo del cuerpo desmembrado de una mujer en un terreno baldío de la provincia de Santander, y a siete horas de distancia de Ciudad Real. Según las investigaciones fue víctima del crimen machista en un piso alquilado de la calle Carlos III, en la capital cántabra, a donde viajó junto a su pareja. Los forenses concluyeron con la autopsia, que «no deja muchas dudas sobre la identidad» de la víctima pese al grado de descomposición del cuerpo, pero aún no aclaran las circunstancias de la muerte. La joven de origen guatemalteco deja huérfanas a dos niñas de 4 y 7 años. Feminicidio íntimo. Cifra oficial.

35. 24/09/2020. Li Na, 26 años. Valencia (Comunidad Valenciana). Asesinada por su pareja. Los hechos tuvieron lugar sobre las 4.00 horas en una vivienda del número 15 de la calle Literato Pascual Abad, ubicada en el distrito de Jesús. Un joven de 24 años de edad, que responde al nombre de Diego J. R., ha estrangulado presuntamente a su pareja, Li Na, una joven de 26 años con la que compartía la vivienda en Valencia. La joven asesinada es de nacionalidad china, mientras que el supuesto homicida es de origen peruano con nacionalidad española. Al parecer, la joven pareja se conoció por Internet, iniciaron una relación sentimental y posteriormente se fueron a vivir juntos a la vivienda anteriormente mencionada. Todo apunta a una discusión de la joven pareja, motivada por los celos producidos a raíz de una conversación de WhatsApp por parte del hombre con otra persona. Además, señalan que fue el propio autor del crimen quien llamó al teléfono de emergencias 112 y a la Policía para confesar su acción delictiva, alegando que se arrepentía de lo sucedido. En el momento en el que los agentes de policía llegaron al domicilio, el presunto homicida les dirigió hasta el lugar de la vivienda donde se hallaba el cuerpo sin vida de Li Na. Una vez constatado el fallecimiento de la víctima, el joven fue detenido y se contactó con el grupo de Homicidios y la Policía Científica. El cadáver fue levantado sobre las 7.00 horas de la mañana. No había denuncias previas por violencia de género. Feminicidio íntimo. Cifra oficial.

36. 25/09/2020. Nombre y apellidos no conocidos, 41 años, nacionalidad francesa. Los Barrios (Cádiz, Andalucía). Asesinada por su pareja. En torno a las dos de la tarde del 25/09/2020, varias personas alertaron de que una autocaravana estaba circulando por la autovía A-381 en sentido contrario a la altura del kilómetro 73. Apenas dos kilómetros después, nuevas llamadas al teléfono de emergencias 112 informaron de que ese vehículo había sufrido una colisión frontal contra un camión, a la altura de la localidad de Los Barrios. El impacto fue de tal violencia que la autocaravana quedó convertida en un amasijo de hierros y el camión sufrió daños de consideración en la cabina del conductor. El suceso precisó la atención del Consorcio de Bomberos de la zona y de la Guardia Civil. Los efectivos de ambos cuerpos localizaron los cadáveres de la pareja fallecidos y al conductor del tráiler con heridas de gravedad que obligaron a su traslado al hospital Punta Europa de Algeciras. Los bomberos se encargaron posteriormente de excarcelar los cuerpos de los extranjeros. No ha sido hasta una semana después cuando se ha dado a conocer que la autopsia del cadáver de la joven apuntaba a la hipótesis de su supuesto asesinato y del posterior suicidio de su pareja. Las sospechas de la Guardia Civil, encargada de la investigación del suceso, se han confirmado después de recibir los resultados del análisis forense al cadáver de la fallecida, una mujer de 41 años y nacionalidad francesa. El informe ha detallado que la víctima presentaba un fuerte traumatismo craneal que le habría provocado la muerte antes del accidente, según han asegurado fuentes cercanas a la investigación. La autopsia ha revelado que la muerte de ella se produjo entre 24 y 36 horas antes del accidente y era compatible con una muerte violenta. La mujer no tenía ni hijos ni hijas menores de edad y no existían denuncias previas por violencia de género. Además, su pareja, un inglés de 30 años al que se cree ahora causante del accidente, tenía problemas mentales, según las mismas fuentes. Hemos clasificado el caso como feminicidio íntimo. Cifra oficial.

37. 15/10/2020. Habibe E. I., 34 años. Peguera (Calviá, Islas Baleares). La mujer de nacionalidad búlgara fue hallada muerta con un disparo en la cabeza dentro de un coche junto a una gasolinera en Peguera. A su lado estaba el cuerpo de su acompañante varón con un disparo de escopeta disparado desde la barbilla y el arma entre las piernas. Sobre las 14.45 horas se ha recibido el aviso de que se habían escuchado disparos en la parte trasera de una gasolinera ubicada en la carretera de circunvalación de Peguera. Más tarde, se ha conocido que la pareja llevaba horas dentro del vehículo y aparcados en la estación de servicio. La principal hipótesis de la Guardia Civil es que Mariano A.G., exmilitar español de 36 años, disparó a traición con su escopeta a Habibe E.I., búlgara de 37 años que recibió un tiro lateral a bocajarro, y luego se quitó la vida con la misma arma, comprada hacía unos días. La posibilidad del suicidio pactado ha ido perdiendo fuerza con el avance de las pesquisas. El hecho de que el hombre llevara la escopeta en el coche y aparcara junto a un muro, con lo que era imposible abrir la puerta del copiloto para salir, avalan la tesis de que el crimen fue premeditado. La Guardia Civil ha comprobado que el hombre adquirió el arma, una escopeta semiautomática, unos días antes y tenía la licencia en vigor. La pareja convivía desde hace unos meses y algunas fuentes señalaron que mantenían una relación sentimental. Hemos clasificado el caso como feminicidio íntimo. Es cifra oficial.

38. 02/08/2020. Yolanda Zamorano Álvarez, 42 años. Sabadell (Barcelona, Cataluña). La muerte de Yolanda había generado dudas a la unidad de investigación de los Mossos d’Esquadra de Sabadell. Tres meses antes de la confirmación del feminicidio, el 2 de agosto, a las cinco y media de la mañana los Mossos recibieron el aviso de la muerte de una mujer en un piso de la calle Balari. Cuando los agentes llegaron, se encontraron el cuerpo sin vida de Yolanda. Su pareja dijo que se trataba de un suicidio, a pesar de que Yolanda tenía lesiones traumáticas -golpes en el pecho, según fuentes próximas a la investigación-. El hombre dijo que la había intentado reanimar, y de allí las heridas. Con todo, había indicios que la víctima había muerto asfixiada. Con los resultados definitivos de la autopsia y después de semanas de investigación, los Mossos descartaron que las lesiones fueran debidas al intento de reanimación porque las heridas en el pecho no eran compatibles con esta hipótesis, y pudieron concluir que se trataba de un asesinato que el presunto autor había intentado esconder. Finalmente, los agentes detuvieron a la pareja de Yolanda el 22 de octubre de 2020. Es un hombre de 25 años, de nacionalidad mexicana y vecino de Sabadell. El día siguiente del arresto, el detenido pasó a disposición judicial y el juez ordenó su ingreso en prisión. Hemos clasificado el caso como feminicidio íntimo. Es cifra oficial.

39. 03/11/2020. Remedios Cortés Cortés, 32 años. Secar de la Real (Islas Baleares). Asesinada por su pareja, un hombre de 35 años que llamó a unos familiares para avisar de que habían tenido un accidente de tráfico en un lugar que los agentes encontraron lleno de sangre. Antonio C. había recogido a Remedios Cortés la noche del martes 3 de noviembre de 2020 en el Seat León de color rojo de él y la llevó a un paraje apartado entre el Camí de Ca na Verda y el de Son Anglada. Durante el trayecto, el asesino confeso dejó patente sus celos a la víctima. «Le enseñé una foto de su WhatsApp en el que hablaba con otro hombre», indicó en su declaración. A continuación, el conductor estrelló el coche contra unos bloques de hormigón en la intersección del Camí de Son Anglada con el Camí de Ca na Verda. Remedios, en vista del comportamiento violento de su pareja, temió por su vida y emprendió la huida a la carrera por el camino de tierra de este último sendero. El impacto del vehículo no le había causado ninguna lesión. Preso de ira, su pareja corrió tras ella y no tardó en darle alcance y, acto seguido, la derribó. Una vez que la víctima estaba indefensa en el suelo, su pareja la golpeó repetidamente con una piedra en la cabeza que halló en el camino hasta acabar con su vida. El cuerpo de la víctima se encontraba semi-enterrado en una zona boscosa, alejada del vehículo, que también estaba destrozado. Deja huérfanos a cuatro menores. Feminicidio íntimo. Es cifra oficial.

40. 09/11/2020. Peggy, apellidos no conocidos, 49 años. Lloret del Mar (Girona, Cataluña). Asesinada por su pareja, Pascal, de 51 años y de nacionalidad belga como Peggy, por estrangulamiento. El crimen ha tenido lugar en unos apartamentos turísticos próximos al paseo marítimo ubicado en el cuarto piso del número 7 de la avenida Magnòlia de Lloret, en los que ambos residían y que, a estas alturas de temporada, apenas tienen inquilinos. Tras el asesinato, el presunto autor, de 51 años, ha acudido a la comisaría de la Policía Local y ha confesado los hechos, que han sido confirmados por los agentes que se han desplazado al domicilio y han encontrado el cuerpo de la mujer. Feminicidio íntimo. Es cifra oficial.

41. 08/11/2020. Nombre y apellidos no conocidos, 84 años. Palomares Del Río (Sevilla, Andalucía). Asesinada por su marido, un hombre de 86 años que se suicidó tras cometer el crimen en la vivienda familiar que ambos compartían. La Delegación del Gobierno, que confirmó el caso como cifra oficial, aseguraba que la mujer no tenía ni hijos ni hijas menores de edad ni existían denuncias previas por violencia machista dentro de la pareja. Por el momento, se desconocen más datos de víctima, victimario y de los detalles del crimen. Feminicidio íntimo. Cifra oficial.