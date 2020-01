A libraría viguesa Cartabón gañadora por terceira vez nos premios Fervenzas Literarias

Os premios Fervenzas Literarias son uns premios sen dotación económica que recoñecen diversos aspectos do mundo da edición. Son uns galardóns organizados pola revista literatura galega Fervenzas Literarias. Teñen carácter anual e celébranse dende o ano 2007. O sistema de votación é público e funciona a partir dunha enquisa aberta aos lectores entre os meses de decembro e xaneiro. A participación entre 2011 e 2014 superou as 400 votacións

Tras pechar o día 15 de xaneiro o prazo de votacións temos, un ano máis, os resultados onde as lectoras e os lectores de Fervenzas Literarias decidiron o que ao seu xuízo foi o mellor do 2019.

Desde a revista manifestanse dando os agradecementos a todas e todos as doce edicións nas que levan escollendo, a traves de vosos votos, os mellores libros do ano. “Moitísimas grazas, xa que sen ese tempo que dedicades en votar sería totalmente imposible este traballo”, concluen.

Historia da librería Carbón

A libraría Cartabón, inaugurada en 1984 en Vigo, é un espazo que destaca polo seu gran fondo de libro en galego e pola súa oferta de actividades arredor da lectura. Conversamos cos seus experimentados libreiros, Gonzalo Pérez e Maribel Tato, que nos falan dos comezos da libraría, da súa vocación por este traballo e das actividades que alí levan a cabo.

Gañan por segundo ano consecutivo a mellor librería galega nestes premios pola revista literatura galega Fervenzas Literarias.

Aquí a sua paxina Web oficial da libraría Cartabón

Os gañadores deste galardón

Narrativa

Carrusel (Galaxia) Berta Dávila

2º Mellor libro de narrativa do 2019: Infamia (Xerais) Ledicia Costas

3º Mellor libro de narrativa do 2019: Un lume azul (Xerais) Pedro Feijoo

4º Mellor libro de narrativa do 2019: O último barco (Galaxia) Domingo Villar

5º Mellor libro de narrativa do 2019: Hotel para coleccionistas discretos (Galaxia) Diego Giráldez

6º Mellor libro de narrativa do 2019: Beleza vermella (Galaxia) Arantza Portabales

7º Mellor libro de narrativa do 2019: As estacións do lobo (Xerais) María Reimóndez

8º Mellor libro de narrativa do 2019: O latexar do barrio (Do Peirao) Tito Pérez

9º Mellor libro de narrativa do 2019: O ceo das reixas (Xerais) Eli Ríos

10º Mellor libro de narrativa do 2019: As fauces feroces (Baía) Emma Pedreira

Poesía

Mellor libro de poesía do 2019: Feliz Idade (Kalandraka) Olga Novo

2º Mellor libro de poesía do 2019: A herba de namorar (Galaxia) María do Cebreiro

3º Mellor libro de poesía do 2019: Un libre favor (Galaxia) Chus Pato

4º Mellor libro de poesía do 2019: As voces ágrafas (Espiral Maior) Emma Pedreira

5º Mellor libro de poesía do 2019: Óstraka (Galaxia) Luís Valle

6º Mellor libro de poesía do 2019: Fábula das aves (Laiovento) Manuel Forcadela

7º Mellor libro de poesía do 2019: Atlas (Galaxia) Alba Cid

8º Mellor libro de poesía do 2019: A tarde, o desacougo (Espiral Maior) Amauta Castro

9º Mellor libro de poesía do 2019: Mudanza (Positivas) Xurxo Chapela

10º Mellor libro de poesía do 2019: Agosto (Apiario) Míriam Ferradáns

Ensaio-investigación

Mellor libro de ensaio / investigación do 2019: Vigo, puro milagre (Xerais) Manuel Bragado

2º Mellor libro de ensaio / investigación do 2019: Castelao. Construtor da nación (Galaxia) Miguel Anxo Seixas

3º Mellor libro de ensaio / investigación do 2019: Dentro da literatura (Xerais) Suso de Toro

4º Mellor libro de ensaio / investigación do 2019: Antonio Fraguas. Mestre da memoria (Galaxia) Malores Villanueva Gesteira

5º Mellor libro de ensaio / investigación do 2019: A morte de Galicia (Xerais) Isidro Dubert (Editor)

6º Mellor libro de ensaio / investigación do 2019: Animais de estimaçao e bestas de companhia (Através) Rebeca Baceiredo

7º Mellor libro de ensaio / investigación do 2019: Unha historia da música en Galicia (Galaxia) Fernando Fernández Rego

8º Mellor libro de ensaio / investigación do 2019: Historia da Literatura Galega IV (Xerais) Xosé Ramón Pena

9º Mellor libro de ensaio / investigación do 2019: Dicionario da comida galega (Aira/Engaiolarte) Xavier Rodríguez Baixeiras

10 º Mellor libro de ensaio / investigación do 2019: Rexurdimento: a palabra e a idea (Xerais) Anxo Angueira

Teatro

Mellor libro de teatro do 2019: Na miña alma ouvea un lobo (Positivas / Concello de Brión) Xavier Lama

2º Mellor libro de teatro do 2019: Atranco no banco (Galaxia) Manuel Núñez Singala

3º Mellor libro de teatro do 2019: Ás oito da tarde, cando morren as nais (Xerais) AveLina Pérez

4º Mellor libro de teatro do 2019: A pequena compaña (Embora) Carlos Labraña

5º Mellor libro de teatro do 2019: Santa Inés (Urutau) Lorena Conde

6º Mellor libro de teatro do 2019: Somos os monstros (Xerais) Paula Carballeira

Banda deseñada

Mellor libro de banda deseñada do 2019: O bichero IX Luís Dávila

2º Mellor libro de banda deseñada do 2019: A chaira (Alita) Antonio Seijas

3º Mellor libro de banda deseñada do 2019: Aprende banda deseñada con Fiz (Xerais) Kiko da Silva

4º Mellor libro de banda deseñada do 2019: Tanta paz leves… (Demo) Tomás Guerrero

5º Mellor libro de banda deseñada do 2019: Canción para afundir flores no mar Óliver Añón

Tradución (público adulto)

Mellor libro traducido para público adulto do 2019: Os homes explícanme cousas (Hércules) Rebeca Solnit

2º Mellor libro traducido para público adulto do 2019: O conto da criada (Irmás Cartoné) Margaret Atwood

3º Mellor libro traducido para público adulto do 2019: Se isto é un home (Xerais) Primo Levi

4º Mellor libro traducido para público adulto do 2019: O salón de té do oso malaio (Demo) David Rubín

5º Mellor libro traducido para público adulto do 2019: O longo adeus (Hugin e Munin) Raymond Chandler

6º Mellor libro traducido para público adulto do 2019: Martin Eden (Irmás Cartoné) Jack London

7º Mellor libro traducido para público adulto do 2019: Frankestein ou o Prometeo moderno (Aira) Mary Shelley

8º Mellor libro traducido para público adulto do 2019: Morte en Arán (Hugin e Munin) Tóni Escala

9º Mellor libro traducido para público adulto do 2019: Como se fai unha rapaza (Rinoceronte) Caitlin Moran

10º Mellor libro traducido para público adulto do 2019: Fariña. A novela gráfica (Xerais) Luís Bustos

Literatura xuvenil

Mellor libro xuvenil do 2019: Os corpos invisibles (Xerais) Emma Pedreira

2º Mellor libro xuvenil do 2019: Memoria do silencio (Xerais) Eva Mejuto

3º Mellor libro xuvenil do 2019: Irmá paxaro (Cuarto de inverno) Tamara Andrés. Ilustrado por María Montes.

4º Mellor libro xuvenil do 2019: Indómita e a semente da inmortalidade (Bululú) Álex Mene

5º Mellor libro xuvenil do 2019: Aqueles momentos que perdemos (Oqueleo) Xavier Estévez

6º Mellor libro xuvenil do 2019: O grupo (Xerais) An Alfaya

7º Mellor libro xuvenil do 2019: Dragal V (Xerais) Elena Gallego Abad

8º Mellor libro xuvenil do 2019: Penumbra (Xerais) Daniel Landesa

9º Mellor libro xuvenil do 2019: O home que mercou un libro (Galaxia) Paco Martín

10º Mellor libro xuvenil do 2019: Ardora (Urco) Beatriz Maceda

Literatura infantil

Mellor libro infantil do 2019: Xelís, o guieiro das botellas de mar (Xerais) Rosa Aneiros (textos) e Andrés Meixide (Ilustracións)

2º Mellor libro infantil do 2019: Conexión Macarrón (Xerais) Ledicia Costas (textos) e Laura Suárez (Ilustracións)

3º Mellor libro infantil do 2019: Amani (Retranca) Miguelanxo Prado

4º Mellor libro infantil do 2019: María Fumaça. O veleiro verde (Galaxia) V.V.A.A. (textos) e Pablo Pastor (ilustracións)

5º Mellor libro infantil do 2019: Ola! Son un bicho bola! (Apiario) Elvira Ribeiro Tobío (textos) e Noe Gonzalez Caamaño (Ilustracións)

6º Mellor libro infantil do 2019: Bicos e non balas (Galaxia) GAntonio García Teijeiro (textos) e Bea Gregores (ilustracións)

7º Mellor libro infantil do 2019: A tartaruga Amodovou (Oqueleo) Paula Carballeira (textos) e Ana Seixas (ilustracións)

8º Mellor libro infantil do 2019: Os ecos do lume (Xerais) Anxo Fariña

9º Mellor libro infantil do 2019: Os Bolechas. 20 Aniversario (Bolanda) Pepe Carreiro

10º Mellor libro infantil do 2019: Conta nove estrelas (Xerais) Andrea Maceiras (textos) e Paula Mayor (ilustracións)

Tradución (LIX)

Mellor libro traducido LIX do 2019: A filla de Vecinxétorix (Xerais) Jean-Yves Ferri (textos) e Didier Conrad (Ilustracións)

2º Mellor libro traducido LIX do 2019: Bechopoemas e outras bestas (Kalandraka) Leire Bilbao (textos) e Maite Mutuberria (Ilustracións)

3º Mellor libro traducido LIX do 2019: Pippi Mediaslongas nos mares do sur (Kalandraka) Astrid Lindgren

4º Mellor libro traducido LIX do 2019: O can de Milu (Kalandraka) Marian Máray

5º Mellor libro traducido LIX do 2019: Rapunzel con piollos (Xerais) El Hematocrítico (textos) e Mar Villar (Ilustracións)

6º Mellor libro traducido LIX do 2019: Os secuestradores de burros (Sushi Books) Gerald Durrell

7º Mellor libro traducido LIX do 2019: O caso do papagaio que falaba de máis (Galaxia) Jordi Sierra i Fabra

8º Mellor libro traducido LIX do 2019: Quero peixe (Alvarellos) Áslaug Jónsdóttir

9º Mellor libro traducido LIX do 2019: A alma perdida (Thule) Olga Tokarczuk (textos) e Joanna Concejo (ilustracións)

10º Mellor libro traducido LIX do 2019: O rei Cuu (Sushi Books) Adam Stower

Autor/a do ano

Mellor autora do 2019: Ledicia Costas

2º Mellor autora do 2019: Berta Dávila

3º Mellor autora do 2019: Pedro Feijoo

4º Mellor autora do 2019: Domingo Villar

5º Mellor autora do 2019: Emma Pedreira

Ilustrador/a do ano

Mellor ilustrador do 2019: Andrés Meixide

2º Mellor ilustrador do 2019: Miguelanxo Prado

3º Mellor ilustrador do 2019: Kiko da Silva

4º Mellor ilustrador do 2019: Víctor Rivas

5º Mellor ilustrador do 2019: Pablo Pastor

Cuberta (público adulto)

Mellor capa de adultos do 2019: Infamia (Xerais)

2º mellor capa de adultos do 2019: Un lume azul (Xerais)

3º mellor capa de adultos do 2019: As estacións do lobo (Xerais) 4º mellor capa de adultos do 2019: Frankestein ou o Prometeo moderno (Aira) 5º mellor capa de adultos do 2019: Carrusel (Galaxia)

Cuberta (LIX)

Mellor capa de LIX do 2019: Amani (Retranca editora)

2º mellor capa de LIX do 2019: Xelís, o guieiro das botellas de mar (Xerais)

3º mellor capa de LIX do 2019: Indómita e a semente da inmortalidade (Bululú)

4º mellor capa de LIX do 2019: Irmá paxaro (Cuarto de inverno)

5º mellor capa de LIX do 2019: Os corpos invisibles (Xerais)

Editorial

Mellor editorial do 2019: Edicións Xerais

2º mellor editorial do 2019: Editorial Galaxia

3º mellor editorial do 2019: Kalandraka editora

4º mellor editorial do 2019: Edicións Positivas

5º mellor editorial do 2019: Irmás Cartoné

Crítica literaria

Mellor crítico/a literaria do 2019: Armando Requeixo

2º mellor crítico/a literaria do 2019: César Lorenzo Gil

3º mellor crítico/a literaria do 2019: Mario Regueira

4º mellor crítico/a literaria do 2019: Ramón Nicolás

5º mellor crítico/a literaria do 2019: Montse Pena Presas

O mellor acontecido

Mellor acontecemento do 2019: O premio estatal de poesía a Pilar Pallarés

2º mellor acontecemento do 2019: Homenaxear coas Letras a Carvalho Calero

3º mellor acontecemento do 2019: Culturgal 2019

4º mellor acontecemento do 2019: A saída anunciada do xornal Nós

5º mellor acontecemento do 2019: A estrela co nome de Rosalía de Castro

O peor acontecido

O peor acontecido no 2019: A política cultural e lingüística do goberno de Galicia

2º peor acontecemento do 2019: O peche de bibliotecas

3º peor acontecemento do 2019: O falecemento de Pablo López Oroza

4º peor acontecemento do 2019: As Feiras do Libro de Galicia

5º peor acontecemento do 2019: A perda de galegofalantes, especialmente entre a mocidade

Mellor Librería

Mellor libraría do 2019: Libraría Cartabón (Vigo)

2º Mellor libraría do 2019: Libraría Couceiro (Santiago de Compostela)

3º Mellor libraría do 2019: Libraría Cronopios (Pontevedra e Compostela)

4º Mellor libraría do 2019: Libraría Librouro (Vigo)

5º Mellor libraría do 2019: Libraría Miranda (Bueu)

Medio de comunicación

Mellor medio do 2019: Praza Pública

2º Mellor medio de comunicación do 2019: ZigZag da CRTVG

3º Mellor medio de comunicación do 2019: Luzes

4º Mellor medio de comunicación do 2019: Sermos Galiza

5º Mellor medio de comunicación do 2019: Suplemento Fugas, de La Voz de Galicia

Blog/web literaria

Mellor espazo literario na web do 2019: Biosbardia https://biosbardia.wordpress.com/ O país dos libros en galego

2º Mellor espazo literario na web do 2019: Caderno da crítica https://cadernodacritica.wordpress.com/ Blog de Ramón Nicolás

3º Mellor espazo literario na web do 2019: Lecturafilia https://lecturafilia.com/

4º Mellor espazo literario na web do 2019: Brétemas https://bretemas.gal/ Blog de Manuel Bragado

5º Mellor espazo literario na web do 2019: A Sega http://www.asega-critica.net/