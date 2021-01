A situación inhumana despreciable por parte de Bosch Service Solutions de Vigo

A situación inhumana despreciable e supostamente delituosa por parte de Bosch Service Solutions a segunda empresa con máis traballadores en Vigo mantense nun dos seus centro situado na avenida de Madrid á espera de que inspección actúe tras a denuncia presentada pola sección sindical de CCOO Bosch Vigo o pasado 21 de decembro tras o ninguneo por parte empresarial ás queixas realizadas en plena situación de pandemia global e facendo caso omiso á recomendación do ministerio de sanidade de facilitar teletraballo ou a posibilidade de reubicacion noutra plataforma que se cumpre as condicións.

Nesta plataforma da Avenida Madrid o sistema de aire acondicionado frío calor non funciona chegándose a traballar a temperaturas que roldan os 12,5° e os 17° moi por baixo do permitido na lei de Prevención de Riscos Laborais sometendo a unha tensión térmica insoportable aos traballadores, se a isto súmaselle que é unha nave cunha estrutura envellecida sen ningún tipo de xanela e obrigada pola situación de pandemia a ventilar cada certo tempo e onde dita ventilación só pode facerse a través das portas cunha pauta de apertura de 15 minutos cada hora e media que non se respecta porque ninguén se encarga diso chegando ao extremo de nin sequera ver responsables nin seguridade a partir de certa hora, a situación xa é máis que grave.

Tras intento de diálogo por todas as vías cos responsables de Bosch e o servizo de prevención e facendo caso omiso e continuado cunha actitude irresponsable xogando coa saúde de todos os traballadores que continúan de forma presencial e coa contorna destas traballadores CCOO denuncia ante inspección dita situación á espera de que se actúe con celeridade porque roza o demencial manter a traballadores sometidos a esas temperaturas e sen garantirlles o protocolo Covid pautado. Iso si para esixir cumprir cos cocientes das tarefas para realizar non se ten en conta a tensión térmica ao que se somete ao persoal. Bosch sempre preocupado polos seus traballadores