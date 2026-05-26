Consejos prácticos para organizar una mudanza en una gran ciudad

Cambiarse de casa o de oficina siempre es un problema. Por ello, hemos hablado con la mejor empresa de mudanzas en Madrid para que nos cuente cuáles son las claves para organizar todo el proceso de forma más llevadera. Tome nota de las siguientes recomendaciones y ganará un tiempo precioso en su próxima mudanza.

Organización y lógica al ordenar tus pertenencias

Cada habitación, o estancia de un negocio, tiene un mobiliario repleto de objetos, ropa, o documentos. El primer paso consiste en repasarlo todo muy bien para:

Organizarlo por cajas etiquetadas claramente para su posterior desembalaje.

para su posterior desembalaje. Desechar lo que no sirva y aligerar así la mudanza.

y aligerar así la mudanza. Clasificar las cajas por estancias de origen y de destino para ganar un tiempo precioso al colocarlas.

Respecto al mobiliario, es imprescindible desmontarlo, protegerlo muy bien y prepararlo junto a las cajas antes de su transporte.

¿Cuántas personas son necesarias para hacer una mudanza?

Como mínimo dos, pero cuantas más, mejor. Lo malo es encontrar a alguien que quiera colaborar y que tenga el tiempo suficiente para hacerlo. Además:

Nadie sobra a la hora de mover las cajas y los muebles .

. Alguien tiene que supervisar el desembalaje para organizarlo todo en el nuevo destino.

para organizarlo todo en el nuevo destino. Siempre es necesario contar con personas que puedan montar los muebles ya usados y los nuevos.

En cuanto llegue la carga, habrá que dar distintos viajes o disponer de un vehículo más grande, hay que seguir trabajando hasta conseguir el efecto deseado. Sin duda, el proceso puede alargarse demasiado y convertirse casi en interminable.

La mejor opción: contratar a profesionales

Normalmente, se piensa que es mejor hablar con conocidos para ahorrarse algo de dinero, pero no es así, ya que:

Hay que comprar cajas , etiquetas, cinta de embalar y papel protector para los objetos.

, etiquetas, cinta de embalar y papel protector para los objetos. Es habitual colaborar con el gasto de la gasolina generado por la mudanza.

¿No es más adecuado llamar a una empresa que ofrezca un presupuesto cerrado? Así, es posible ahorrar en la compra de todo el material necesario para la mudanza y saber cuánto va a costar todo antes de empezar.

Las ventajas de una mudanza profesional

Vamos a resumir cuáles son los aspectos más positivos de contar con el apoyo de expertos en mudanzas:

Solo es necesario etiquetar las cajas e indicar cuál es la habitación o estancia de destino.

e indicar cuál es la habitación o estancia de destino. En un único viaje , dependiendo de cada caso, es posible cargar y descargar, reduciendo el tiempo total del proceso.

, dependiendo de cada caso, es posible cargar y descargar, reduciendo el tiempo total del proceso. Los profesionales cuidan cada caja como si fuera suya y ayudan a dejar cada mueble en el lugar donde hay que montarlo.

y ayudan a dejar cada mueble en el lugar donde hay que montarlo. El precio es siempre muy competitivo.

Valore si desea meterse en un atasco de tráfico en la gran ciudad en la que reside y estar varias horas con el coche, o la furgoneta, cargada de sus pertenencias. Y todo, para repetir el viaje al día siguiente. ¿Sabe ya a quién le va a encargar su próxima mudanza? Seguro que sí. Que le sea lo más leve posible.