Nutrición y salud: un binomio inseparable

La famosa frase “somos lo que comemos” no es solo un tópico; también es una realidad fácilmente comprobable. Hemos hablado con una nutricionista en Mallorca para repasar por qué una dieta adecuada es la mejor manera de prevenir enfermedades y cuáles son las claves para evitarlas.

¿Qué enfermedades provoca una mala alimentación?

Son varias y todas comparten causas que, según la experta consultada, no deberíamos pasar por alto:

El consumo excesivo de grasa, azúcar, carne roja y alimentos procesados.

y alimentos procesados. La falta de actividad física .

. La carencia de vitaminas y minerales.

Dolencias físicas

La mala alimentación provoca obesidad al combinarse un alto consumo de grasa con el sedentarismo. Además, también podría originar:

Diabetes de tipo 2 . No aparece por un fallo en el funcionamiento del páncreas. Más bien, es la consecuencia del consumo excesivo de hidratos de carbono, de bollería industrial y de refrescos azucarados.

. No aparece por un fallo en el funcionamiento del páncreas. Más bien, es la consecuencia del consumo excesivo de hidratos de carbono, de bollería industrial y de refrescos azucarados. Enfermedades de origen cardiovascular . A más colesterol, peor riego sanguíneo y más probabilidades de sufrir un infarto o un ictus.

. A más colesterol, peor riego sanguíneo y más probabilidades de sufrir un infarto o un ictus. Alteraciones dentales y óseas . Las caries aparecen como consecuencia de un exceso de azúcar. Los problemas de densidad ósea provienen de una falta de calcio y de vitamina D (que se sintetiza recibiendo los rayos del sol durante al menos 10 minutos al día).

. Las caries aparecen como consecuencia de un exceso de azúcar. Los problemas de densidad ósea provienen de una falta de calcio y de vitamina D (que se sintetiza recibiendo los rayos del sol durante al menos 10 minutos al día). Problemas en el aparato digestivo. Van del reflujo y la acidez que provocan los alimentos procesados al cáncer de colon derivado de comer carne roja con mucha frecuencia.

Mala salud mental

No siempre se tiene en cuenta que la dieta también incide en la salud mental. Comer mal puede ser el inicio de:

Episodios depresivos .

. Ansiedad como consecuencia de una subida del cortisol.

como consecuencia de una subida del cortisol. Pérdidas de memoria a corto plazo.

a corto plazo. Fatiga crónica.

¿Quién debe controlar una dieta?

El encargado de llevar el control de una dieta debe ser exclusivamente alguien con estudios de nutrición. Ni las dietas que se encuentren en Internet, ni los consejos de amigos, ni los productos milagro son para nada convenientes. De hecho, según nos comenta nuestra nutricionista, hay que tener en cuenta que el proceso consiste en:

Analizar las peculiaridades físicas de cada paciente .

. Comprobar el estado de su salud digestiva , de su microbiota y de las posibles intolerancias que experimente.

, de su microbiota y de las posibles intolerancias que experimente. Constatar cuál es su nivel hormonal y su estado inflamatorio.

y su estado inflamatorio. Establecer los objetivos de la dieta (estéticos, de salud o de rendimiento).

¿Cuáles son los beneficios de seguir una dieta sana?

Cuando la profesional en nutrición diseña una dieta, lo hace valorando la capacidad de la persona para seguirla y sus metas previstas. Así, la dieta ayuda a:

Perder peso de manera progresiva y permanente.

de manera progresiva y permanente. Equilibrar el nivel hormonal .

. Mejorar la salud digestiva .

. Conseguir la mejora del estado de salud en general, valorando los aspectos más importantes para cada paciente.

Profesionalidad y rigor

Confiar exclusivamente en alguien que se ha formado en nutrición implica todos los beneficios anteriores, pero, sobre todo, el más importante: la prevención de las enfermedades ya mencionadas. Todo sea por convertir cada receta en la mejor medicina para disfrutar de un cuerpo y de una mente en condiciones óptimas.