Reglamento VeriFactu y Ley Crea y Crece para empresas

En España la transformación digital del ámbito fiscal y contable ya es una realidad, para lo cual el Gobierno ha impulsado la modernización. Esto no solo moderniza la administración, también reduce el fraude y mejora la eficiencia en las transacciones comerciales.

Tanto empresas como autónomos, tienen que saber cuando entra en vigor verifactu, porque este reglamento será vital para garantizar la continuidad y competitividad del negocio. Si quieres entender cómo funcionará la factura electrónica bajo la Ley Crea y Crece, te invitamos a que sigas leyendo.

El nuevo reglamento normativo de facturación electrónica

Mediante el reglamento VeriFactu, se busca crear un sistema de emisión de factura electrónica obligatoria, en la que se verifique la integridad, trazabilidad y conservación de registros. Este despliegue se realiza de forma gradual, y los desarrolladores de software deben certificar sus sistemas para asegurar que las facturas sean inalterables.

Cada factura debe quedar registrada ante la Agencia Tributaria, por lo que todas las relaciones comerciales estarán registradas mediante facturas en formato electrónico. De esta forma, se obliga a abandonar el papel y el PDF tradicional, para migrar a formatos estructurados como FacturaE.

¿Por qué es importante un software ERP para la gestión de tu negocio?

Ante este nuevo reglamento contar con un software ERP es crucial para cualquier empresa para integrar todas las áreas operativas.

Beneficios de un software ERP

Permite centralizar toda la información en un solo software.

Reduce la carga administrativa porque la factura se genera automáticamente a partir de una orden de venta.

Se maneja de forma automática el stock, y mantiene en orden cada detalle de la empresa.

Integración de un ERP

La ventaja de un software ERP, es que permita la integración con diferentes zonas de la empresa como:

Gestión de nóminas: así permite automatizar los asientos contables relacionados con los costes de personal.

así permite automatizar los asientos contables relacionados con los costes de personal. Gestión de almacén: permite la sincronización de entradas y salidas con la facturación electrónica, cumpliendo con el control de inventario que exige la normativa.

Distintos escenarios donde un ERP es crucial

Los ERP pueden adaptarse según la necesidad de cada situación como pueden ser:

Pymes y autónomos: un software ERP ofrece una solución Todo en Uno, con lo que se cumple con la factura electrónica obligatoria sin requerir un departamento de IT interno.

un software ERP ofrece una solución Todo en Uno, con lo que se cumple con la factura electrónica obligatoria sin requerir un departamento de IT interno. Asesorías: permiten la recepción masiva de facturas de clientes, y si se conectan vía API se puede escalar el servicio.

permiten la recepción masiva de facturas de clientes, y si se conectan vía API se puede escalar el servicio. Empresas de logística: en estas empresas permiten la integración del a albarán electrónico y la factura con estándar VeriFactu, evitando así discrepancias.

Escoge un sistema correctamente

No debes fijarte únicamente en el coste del ERP, lo ideal es tener en cuenta los siguientes aspectos clave: