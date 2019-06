Achégate a internet na biblioteca Xosé Neira Vilas

Connect on Linked in

Preséntase unha nova edición deste proxecto de alfabetización dixital, no nivel de “Iniciación I”, pensado para aquelas persoas sen coñecementos básicos no manexo do ordenador. A súa finalidade é formar a usuarios autónomos na busca/asimilación de información e no manexo das novas tecnoloxías, requisito indispensable hoxe en día para acceder ás novas formas de información, formación, e lecer.

Martes 11 e xoves 13 de xuño de 2019, de 10.00 a 12.00 h

Destinatarios: mayores de 16 años sin conocimientos informáticos básicos o Internet.

Plazas: 6 participantes.

Inscripción: Los interesados en participar en esta actividad pueden formalizar su registro desde el día 15 de abril a las 10:30 h. La inscripción se puede hacer en persona en la biblioteca, enviando un correo electrónico a bpneiravilas@vigo.org indicando sus datos (nombre, apellido, edad, dirección, número de teléfono y correo electrónico) o por teléfono 986 267 759. La actividad es gratuita y las plazas se cubren por orden de inscripción.